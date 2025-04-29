На выставке можно увидеть произведения лучших гатчинских мастеров лоскутного шитья - Евгении Бочиной, Ольги Буханцовой, Ирины Гецман, Натальи Косьянковской, Елены Котовой, Александры Осиповой, Галины Пустовойт, Ксении Томбак.

Новый лоскутной проект, давший название выставке, представила бессменный руководитель квилт-студии «Гатчина», профессиональный художник, член Союза дизайнеров России и Союза дизайнеров Санкт-Петербурга Наталья Косьянковская. Как она рассказала, впервые цикл работ «Нам нравится красный — он разный» был показан в рамках фестиваля лоскутного шитья «Лукоморье» в 2024 году. Но именно теперь, в стенах выставочного зала ЦИТ, он получил полное и гармоничное завершение.

Раскрывая идею проекта, Наталья Юрьевна рассказала, что по сюжету никаких ограничений и рамок не ставилось: кому что ближе. Мастерам были поставлены лишь два условия — единый размер и красный цвет. В итоге все работы получились очень разными, но внутренне связанными друг с другом.

- Красный цвет испокон века ассоциировался с красотой и теплом, - напомнила Наталья Косьянковская. - На Руси говорили: красна девица, красно солнце, Красная площадь. Красный — один из основных цветов русских национальных костюмов и славянской культуры вообще. Лоскутное шитье — это декоративно-прикладное искусство, берущее свои истоки в народном творчестве, и мы стараемся эту народную традицию во всех наших проектах подчеркивать. И однажды к нам пришла идея — обыграть в своих работах красный цвет и показать, насколько разным он может быть.

Красный цвет — очень сложный сам по себе.

- Любой другой цвет можно разбавить или утемнить. Если то же самое проделывать с красным цветом, получаются несочетаемые теплые и холодные тона. Диапазон красного очень мал, в нем трудно соблюдать градацию цвета в лоскутах. Довольно сложная задача по цветоведению. Это и для живописцев сложная задача, поэтому с красным цветом они не так уж много и работают, чаще всего используя его в качестве акцента, - говорит Наталья Юрьевна.

В процессе работы над проектом появилось и соответствующее название «Нам нравится красный — он разный!» - оптимистичное, жизнерадостное. И работы все вышли оптимистичными, потому что красный цвет несет в себе особую энергию - энергию жизни и бытия, которая передается зрителю. И действительно, гости вернисажа единодушно отмечали, насколько радостной и энергичной получилась эта выставка, какое вдохновение и желание жить и творить она дарит.

На выставке представлены лоскутные натюрморты и пейзажи, тематические, цветочные и орнаментальные композиции — всего 11 работ. Экспозиция дополнена лоскутным красным одеялом «Рождественский подарок» и панно «Маки» Евгении Бочиной. Также представлены несколько работ из легендарного лоскутного проекта «Красной нитью» (2016).

К сожалению, проект «Красной нитью» ни разу еще не выставлялся в Гатчине, хотя получил Гран-при на международном фестивале «Квилтфест» в Москве. Как говорит Наталья Косьянковская, в названии проекта заключен особый смысл: красной нитью через все наше русское лоскутное шитье, в отличие от западного, проходит тема национальных блоков.

- В проекте «Красной нитью» использовалась цветовая растяжка от черного к белому через весь цветовой спектр, - рассказала художница. - Наши национальные блоки-квадратики - красного цвета, они сшиты на деревенский манер, как шили наши бабушки деревенские одеяла.

Выставка «Нам нравится красный — он разный!» будет экспонироваться в Центре информационных технологий до 5 мая (г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 8.). Затем «красный» проект поедет в Минск, на международный фестиваль «Текстильный букет». После Минска он уедет в город Гагарин — на ежегодную выставку «Мамины руки», посвященную матери Юрия Гагарина.

Юлия Лысанюк