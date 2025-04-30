В «Диалог» – за международным сертификатом по английскому!

Как сказала одна мама, «если ребенок учится в "Диалоге", то он "на коне"». Наши студенты любят и знают английский язык и успешно участвуют в конкурсах и олимпиадах.

Наш коллектив благодарен за такую высокую оценку. Мы стараемся, чтобы детям и взрослым было у нас хорошо и уютно, хотелось возвращаться снова и снова.

А еще мы стремимся к максимально высокому качеству обучения. Поэтому сейчас проходим аккредитацию для получения статуса Официального центра по подготовке к международным экзаменам Wiseman Skills – независимой системы оценивания знаний английского языка. Уже со следующего года в нашей школе появится возможность сдать экзамен и подтвердить свой уровень сертификатом международного образца.

Это будет уникальный опыт для наших маленьких и более старших студентов. Мы называем его «экзамен с удовольствием». Ведь основная цель участия в экзаменах в возрасте 7–12 лет – это мотивация к дальнейшему обучению через первый и последующий позитивный опыт!

Экзамен проходит весело, без переживаний. Прежде всего наша подготовка дает возможность вообще не нервничать: дети точно всё знают! Детям нравятся красочные картинки и милые герои, нравится чувствовать свой успех. И особенно нравится получать свои сертификаты! Церемония вручения проходит празднично и торжественно. Ребята надевают мантии и погружаются в атмосферу успеха и гордости за свои достижения вместе с родственниками и друзьями.

Кстати, для более продвинутых уровней экзаменационные задания выстроены так, чтобы кандидат в случае необходимости мог сдать IELTS с минимальным временем на подготовку!

Поэтому теперь вы точно будете знать уровень ребенка в соответствии с международными требованиями. А мы будем делать все от нас зависящее, чтобы этот уровень был достойным.

Мы советуем начинать занятия английским языком как можно раньше, так как в этом случае мы сможем подготовить вашего ребенка на максимально высоком уровне.

Вы увидите, что с нашей подготовкой сможете сдать на высокие баллы не только государственные экзамены (ОГЭ, ЕГЭ), но и экзамены уровня CAE (Certificate in Advanced English) или IELTS (International English Language Testing System), с которыми можно поступать в зарубежные вузы и устраиваться на работу в международные компании.

Спасибо, что выбираете нас!

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