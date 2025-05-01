«Есть такой день в году – первое мая…»: Президентская библиотека об истории праздника

В июле 1889 года Парижский конгресс II Интернационала в память о выступлении рабочих в Чикаго, организовавших 1 мая 1886 года забастовку с требованием восьмичасового рабочего дня, принял решение об установлении Дня международной солидарности трудящихся.

В резолюции конгресса отмечалось: «Назначается великая международная манифестация в раз и навсегда установленное число, чтобы разом, во всех странах и городах трудящиеся предъявили властям требования ограничения законом рабочего дня до 8 часов, а также выполнения всех других постановлений Международного конгресса в Париже… Трудящиеся различных наций организуют эту манифестацию так, как это будет подсказано условиями их страны».

Впервые в Российской империи День международной солидарности трудящихся был отмечен 135 лет назад, в 1890 году, в Варшаве (Варшавская губерния входила в состав Российской империи), проведением стачки 10 тысяч рабочих. Через два года после Парижского конгресса, в Петербурге, 1 мая 1891 года, состоялась первая нелегальная рабочая маевка, в которой приняли участие 200 человек.

В 1895 году Роза Люксембург в брошюре «Праздник Первого мая» писала, что короткий рабочий день улучшит жизнь рабочего: «Он даст нам здоровье, более долгую жизнь, обеспеченную работу. Он даст нам большую плату, а безработным – работу. Он даст нам образование, единение, а, следовательно, и возможность добиваться всё большего и большего». Полный текст брошюры доступен на портале Президентской библиотеки.

В издании «1-е мая – пролетарский праздник» (1921) Р. Арский (литературный псевдоним политического деятеля Андрея Радзишевского), рассказывает об истории празднования Первомая в России. В 1896 году в Петербурге была издана первая прокламация, которая «выясняла значение этого дня и звала рабочих на борьбу». Воззвание тогда имело значение только для петербургских рабочих, но в 1898 году оно было отпечатано для всех рабочих России. Это воззвание «попало во все даже медвежьи уголки и разбудило мысль и желание борьбы у рабочих». Даже в самых удалённых местах узнали, что «есть такой день в году – первое мая, когда рабочие всего мира прекращают работу и устанавливают свой праздник, свидетельствующий о солидарности и желании борьбы». В 1905 году первомайский праздник прошёл как грандиозная демонстрация трудящихся. По всей России «реяли красные знамёна, раздавались смелые речи». Праздник отмечали уже в 177 городах и промышленных пунктах России.

В 1912 году в первомайских стачках и демонстрациях принимало участие 400 тыс. рабочих, в 1913 году их количество возросло до 420 тыс., в 1914 году до 500 тыс. Выдвигались требования о восьмичасовом рабочем дне, конфискации помещичьих земель, свержении самодержавия. Впоследствии количество участников первомайских манифестаций ежегодно увеличивалось, кроме рабочих в них принимали участие крестьяне, солдаты и матросы.

После победы Февральской революции 1917 года Первое мая впервые отмечали свободно с лозунгами: «Вся власть Советам!», «Долой империалистическую войну!»

После Октябрьской революции Первое мая стало государственным праздником. В этот день проводились демонстрации трудящихся и военные парады. Девизом праздника стали слова: «Мир, труд, май!»

Последняя официальная первомайская демонстрации была проведена 1 мая 1990 года. В 1992 году Международный день солидарности трудящихся был переименован в Праздник Весны и Труда. Подробнее об этом можно узнать на портале Президентской библиотеки в разделе «День в истории».

Также на портале учреждения представлены многочисленные изобразительные материалы – фотографии, плакаты и открытки, рассказывающие о том, как отмечали праздник в разные годы. В подборке «Празднование 1 Мая», которая входит в коллекцию «1917», размещены редкие фотографии празднования этого дня в разных районах Петрограда. Как отмечали праздник в центре города показывают фотографии «Празднование 1 мая. Марсово поле», «1-го мая (18-го апреля) 1917 г. На Исаакиевской площади. Петроград», «Мариинская площадь. Народный праздник 1 мая 1917 г.», «Празднование 1 мая. Троицкий мост». Фотография «1-го мая (18-го апр.) 1917 г. Инструментальная м. П. З. Петроград» – свидетельство того, как праздник проходил на заводских окраинах. Есть среди фотографий и работы знаменитых Александра и Виктора Буллы (например, «1 мая 1917 г. на Дворцовой площади» и другие).

Среди документов советского времени, посвящённых празднику, наиболее ярким является сборник «1-е мая у пионеров», изданный Новосибирским (Новониколаевским) отделом комсомольской организации как руководство для проведения праздника у пионеров в 1925 году.

В годы Великой Отечественной войны изобразительные материалы к празднованию Первого мая связаны с фронтовой тематикой. Например, плакаты Александра Чечнёва «Первомайский подарок: от автоматчицы и автоматчика – смерть немецкому захватчику!», Виктора Говорова «Да здравствует 1 Мая! Всё для фронта, всё для победы над врагом!» C этими и другими изображениями можно ознакомиться на портале Президентской библиотеки в разделе «Плакаты» электронной коллекции «Память о Великой Победе».

Доступна цифровая копия Приказа Верховного Главнокомандующего И. В. Сталина от 1 мая 1945 года № 20, где он поздравляет народ с Первым мая и «в честь исторических побед Красной Армии на фронте и великих успехов рабочих, колхозников и интеллигенции в тылу, в ознаменование международного праздника трудящихся» приказывает в столицах союзных республик и в городах-героях Ленинграде, Сталинграде, Севастополе и Одессе произвести салют двадцатью артиллерийскими залпами.

Больше интересных материалов об истории празднования Первомая можно узнать на портале Президентской библиотеки, а также в электронных читальных залах учреждения, открытых на территории Российской Федерации и за рубежом.

Фото из фондов Президентской библиотеки