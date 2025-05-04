Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 5 мая
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 5 мая 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
05.05.25 с 09.00 до 12.00
г. Гатчина:
ул. Комсомольцев-подпольщиков д. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41; ул. Полевая д. 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 21А, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31; ул. Колпанская д. 4, 5, 5А, 5Б, 6, 6А, 6Б, 11; ул. Северная д. 27А, 27Б; пер. Северный д. 3, 5; ул. Сызранская д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 15А, 15Б, 17, 17А, 17Б, 17В, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28
05.05.2025 с 10:00 до 16:30
Сусанинское ТУ:
п. Семрино, ул.Охотничья, ул. Парковая.
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