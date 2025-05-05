Александр Дрозденко: «Внимание и память о цене Победы — главный подарок для ветеранов»

«Давно не слышал «миленький» и «расти большой», но от ветеранов это искренне.

Юмор и любовь к жизни, несмотря на годы, трудности, самочувствие, погоду и тысячу других причин, — в этом наши ветераны.

В Сертолово поздравил с наступающим Днём Победы Тамару Васильевну Червякову и Петра Иннокентьевича Непомилуева. Подарки собрали вместе с мотоклубом «ДОМ». Но почувствовал — самым главным подарком для ветеранов неизменно остаются наше внимание и память о цене нашей Победы», — поделился глава региона в своем телеграм-канале.

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Когда началась война Тамаре Васильевне Червяковой было восемь лет.

Жила с мамой, бабушкой и отцом в Ленинграде. Отец ушел на фронт, вскоре погиб.

Семью не успели эвакуировать из осажденного Ленинграда, всю блокаду они прожили на набережной реки Фонтанки. Бабушка умерла, мама работала в окопах. Тамара Васильевна почти всегда была одна, тушила фугасы и отоваривала продуктовые карточки.

После войны работала продавцом, в 1956 году вышла замуж за летчика.

У Тамары Васильевны двое детей — сын и дочь. С 1972 года живет в Сертолово.

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Петр Иннокентьевич Непомилуев родился в таежной приангарской деревне Гарменка, которой сегодня уже нет на карте.

В 17 лет Петра Иннокентьевича призвали в армию. До районного центра — Братска — ехали на колхозных подводах, а затем до ближайшей станции Тулун шли пешком около месяца. Железной дороги в то время не было. Далее — эшелоном до Нижнего Удинска Иркутской области, где располагалась снайперская школа.

Через 3 месяца службы Петра Иннокентьевича назначили командиром отделения.

После окончания курса обучения всю школу отправили в Маньчжурию. Заниматься приходилось многим: разминированием местности и объектов, погрузкой боеприпасов для действующих войск маршала Малиновского, громивших в то время Квантунскую армию. Особой миссией стало проведение оперативно-силовых мероприятий.

Японцы занимались разработкой химического и бактериологического оружия. В задачи Петра Иннокентьевича с сослуживцами входил поиск этих лабораторий, заводов, складов и обеспечение к ним доступа.

Когда война закончилась, Петр Иннокентьевич продолжил службу в Забайкальском крае. Позже закончил интендантские курсы по финансовой части и стал офицером. Служил на Сахалине, где повстречал свою супругу Антонину Фадеевну. В 1975 году, уже в Ленинградском военном округе, отдав службе 31 год (из них 6 лет – срочной службы), Петр Иннокентьевич в звании майора уволился в запас. В личном деле — ни одного взыскания, только благодарности.

За честную и достойную службу Петр Иннокентьевич награжден множеством орденов и медалей. Но главными наградами считает орден Красной Звезды и подаренную ему книгу «Военные финансисты в Великой Отечественной войне», в которой отмечен и его вклад в Победу.

У Петра Иннокентьевича три правнука и одна правнучка.