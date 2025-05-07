Фотохроника Победы - по пути к Мемориалу в Зайцево

Это выставка о радости, которая облетела всю страну, о дне, которого ждали все, но не всем суждено было дождаться. 10 стендов объединяют документы из 14 архивов, 22 музеев, а также семейных архивов из разных регионов России, которых коснулась Великая Отечественная война.

9 мая 1945 года многие захотели написать письма своим близким, чтобы разделить эту радость, многие решили записать в дневнике пару слов об этом дне, чтобы сохранить его в памяти. Письма, написанные в спешке, полные эмоций и надежд; фотографии, запечатлевшие мгновения радости и слёз от долгожданных встреч; дневники, в которых сохранились мысли и переживания — все это создает живую картину того времени.

Какой была эта радость? Какими смыслами наполняли этот день его свидетели? В этой выставке - простые человеческие слова, мысли и ощущения, с которыми этот день был связан у тех, кто запомнил его на всю жизнь. Мы предлагаем погрузиться в атмосферу тех дней, когда радость и горечь переплетались, и так хотелось разделить эти чувства с близкими.

Выставка перекликается с обновленными стендами по пути к Мемориалу. К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне Парковое агентство обновило галерею архивных фотографий. На снимках запечатлены радостные моменты победного мая 1945-го, а также кадры освобождения городов и сел от фашистских оккупантов.

Фотохронику предоставили более двадцати архивов и музеев из самых разных уголков страны: Волгограда, Воронежа, Курска, Москвы, Тулы, Ярославля, Крыма и многих других городов. Всего было направлено более двухсот фотографий. Среди них снимки знаменитых военных фотокорреспондентов - Евгения Ананьевича Халдея, Анатолия Павловича Морозова, Елены Эварт и других. На снимках: парады победы и демонстрации, митинги и салюты в советских городах, торжествующий советский народ, встречающий долгожданные новости об окончании войны.

Также на стендах можно увидеть фотографии городов и сел в момент освобождения их советскими войсками от фашистских оккупантов. Например, представлены несколько кадров, сделанных 26 января 1944 года в день освобождения Гатчины. На многочисленных кадрах фотохроники - встреча советских танкистов, пехоты местными жителями освобожденных городов: жители разговаривают, обнимают, дарят цветы воинам-освободителям.