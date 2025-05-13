Бронза Алексея Шемуранова
В городе Череповце 12–13 мая прошло Первенство Северо-Западного федерального округа по дзюдо среди юношей и девушек до 13 лет.
Рубрики: Спорт
Турнир собрал 176 спортсменов из 9 регионов страны: Вологодской, Ленинградской, Архангельской, Калининградской, Мурманской, Псковской, Новгородской областей и из Республик Карелия и Коми.
Участие в соревнованиях принял спортсмен из клуба дзюдо и самбо «Гатчинский» Алексей Шемуранов. В категории «42 кг» он смог завоевать бронзовую медаль!
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