Новая Ладога встречает фестиваль «Корюшка идёт!»

Гостей праздника ждет интересная программа: конкурсы рыбной ловли, кулинарные мастер-классы, выпуск мальков в реку Волхов, экскурсии и выставки, а на главной сцене выступят творческие коллективы Ленинградской области и Санкт-Петербурга.

Праздник начнется в 10.00 с конкурса рыбной ловли «Семейная рыбалка», по итогам которого победители будут награждены подарками и дипломами.

В рыбацкой деревне производители Ленинградской области представят широкий ассортимент рыбной продукции, а на ярмарке ремесел можно будет приобрести изделия народных художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства ручной работы, выполненные ленинградскими мастерами.

Любознательным гостям праздника будут предложены различные пешеходные экскурсионные маршруты по Новой Ладоге, а также автобусные путешествия в Старую Ладогу с посещением Староладожского Свято-Успенского девичьего монастыря и исторического туристского фестиваля «К истокам Руси» в рамках проекта «Серебряное ожерелье России», на котором посетители увидят реконструкции исторических сражений, показательные состязания, побывают в тематических торговых и ремесленных зонах.

Концертная программа фестиваля «Корюшка идет!» порадует выступлением творческих коллективов Ленинградской области и Санкт-Петербурга, звезд отечественной эстрады и кавер-групп. Ведущими исполнителями праздника станут известная российская певица Таисия Повалий и кавер-группа «Крюков Бэнд».

Подробная программа фестиваля размещена на сайте комитета по культуре и туризму Ленинградской области https://kit.lenobl.ru/ru/koryushka/programma-festivalya/.