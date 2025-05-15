Программа «Мама-предприниматель» стартует в Ленобласти уже 26 мая
Участницы получат теоретические и практические инструменты от сертифицированных тренеров, посетят успешные предприятия и пообщаются с опытными предпринимателями региона.
Рубрики: Бизнес
А в финале программы самый перспективный проект получит грант на развитие.
«Мы планируем, что в региональном этапе программы в этом году примет участие более 2000 участниц. Чтобы каждая из них получила прочную базу для старта и развития собственного бизнеса, мы реализуем ее по единым стандартам во всех регионах-участниках», – отметила замминистра экономического развития России Татьяна Илюшникова.
Обучение продлится до 30 мая.
Кто еще не успел, подавайте заявку по ссылке vk.cc/coWl4e. Ждем вас на программе!
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