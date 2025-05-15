В Гатчине подвели итоги конкурса «Педагогическое мастерство без границ»

Конкурс «Педагогическое мастерство без границ» 2025-го года собрал 46 педагогов. Со сцены Гатчинского ДК были объявлены имена лучших из лучших, которые однажды, выбрав свой путь, навсегда остались верны самой важной и главной профессии на Земле – профессии педагога.

В их честь были подготовлены творческие подарки. Открыл праздник образцовый коллектив «Театр костюма «Катюша», а завершил – музыкальный альянс солистов «Петербургские баритоны».

В этом году конкурс был посвящен двум знаменательным событиям – Году защитника Отечества и 80-летию Великой Победы. С начала войны большинство учителей-мужчин были призваны в армию. Многие из них проявляли на фронте мужество, стойкость, несгибаемую волю и героизм. За боевую доблесть и отвагу 86 тысяч воинов-педагогов, среди которых и гатчинцы, были награждены орденами и медалями, более трехсот из них получили звание Героя Советского Союза.

Участников муниципального конкурса «Педагогическое мастерство без границ» приветствовали депутаты Законодательного собрания Ленинградской области Татьяна Бездетко и Сергей Коняев.

Со словами благодарности за нелегкий, но такой прекрасный педагогический труд, за душу и сердце, которые гатчинские педагоги отдают детям, выступил заместитель главы администрации Гатчинского округа Павел Иванов. Он отметил масштаб конкурса: муниципальный этап вобрал в себя все педагогические конкурсы, которые проходят на территории нашей страны. Также Павел Иванов поздравил победителей с заслуженными наградами и пожелал успехов и творчества.

- Конкурс – это всегда большое и волнительное событие в жизни нашего педагогического сообщества, – сказала председатель комитета образования Гатчинского округа Марина Шутова. - Конкурс – это не просто соревнование педагогов и награждение победителей. Конкурс – это прежде всего возможность общения, обмен опытом, самоутверждение. Понимающий, чуткий, талантливый педагог – это мечта всех школьников, воспитанников и их родителей. Я думаю, что этими качествами обладают все, кто сегодня находится в зале!

По традиции участники и победители получили поздравления и подарки от профсоюза работников народного образования и науки, а зал наградил их горячими аплодисментами.

За время проведения конкурса в этом году было много интересных моментов. Жюри наблюдали за профессиональным ростом конкурсантов. Участники удивляли своими нестандартными подходами, новыми методами и технологиями.

В номинации «Педагогичес-

кие инновации» победили проект «РостокТВ» детского сада №50 («Журналистика в детском саду: от идеи до воплощения») и сетевая дополнительная общеразвивающая программа «Назад в будущее» (макет «Ансамбль госпитального городка») Районного центра детского творчества.

В номинации «Молодой педагог» победителем стала музыкальный руководитель детского сада №10 Елизавета Кравченко. Лауреат II степени – учитель начальных классов Сусанинской школы Валерия Михайлова, лауреат III степени – педагог-психолог детского сада №12 Дарья Голых.

В номинации «Воспитатель года» награждены: победитель - воспитатель Центра развития ребенка-детский сад №26 Анна Литвинова, лауреат II степени – воспитатель детского сада №31 Елена Тарасова, лауреат III степени – инструктор по физической культуре структурного подразделения – дошкольной группы Гатчинской школы №7 Александр Смирнов.

В номинации «Учитель-логопед/дефектолог года» пьедестал почета заняли: победитель конкурса – учитель-дефектолог детского сада №12 Юлия Мозговая, а также учитель-логопед детского сада №8 Алина Молина и учитель-логопед детского сада №41 Валентина Яковлева.

В номинации «Педагог-психолог года» наград удостоены: победитель конкурса – Анжела Смирнова (детский сад №51), лауреат II степени – Екатерина Ковшова (Гатчинская школа №1), лауреат III степени – Елена Петрова (Центр развития ребенка – детский сад №9).

В номинации «Сердце отдаю детям» победителем признана методист Гатчинского Дворца детского творчества Алевтина Смирнова, лауреатами – педагог дополнительного образования Центра информационных технологий Алексей Попов и педагог дополнительного образования Гатчинского Дворца детского творчества Анна Шикина.

В номинации «Классный, самый классный» в тройке лучших классных руководителей года: учитель начальных классов Войсковицкой школы №1 Елена Губанова, учитель начальных классов Гатчинского лицея №3 Ирина Зазерская и заместитель директора по воспитательной работе Коммунарской школы №3 Галина Рогожина (победитель).

В этом году в главной номинации – «Учитель года» победил учитель русского языка и литературы Елизаветинской школы Михаил Солонников. Михаил Юрьевич также одержал победу на региональном этапе конкурса, и теперь ему предстоит бороться за «Хрустального пеликана» на Всероссийском конкурсе в Москве.

Татьяна Можаева