Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 21 мая
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 21 мая 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
21.05.2025 с 10:00 до 17:00
Пудостьское ТУ:
д. Корпиково,
д. Черново,
СНТ «Корпиковское».
21.05.2025 с 10:00 до 17:00
Веревское ТУ:
д. Ивановка,
д. Романовка (частично),
СНТ «Ижора»,
СНТ «Ручеек».
21.05.2025 с 10:00 до 17:00
Г. Гатчина:
СТД «Петрович»,
СНТ «Электростандарт».
21.05.2025 с 09:00 до 17:30
Дружногорское ТУ:
с. Орлино,
д. Лампово,
СНТ «Орлино»,
ДНП «Орлинка».
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