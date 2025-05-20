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Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 21 мая

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 21 мая 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

21.05.2025 с 10:00 до 17:00

Пудостьское ТУ:

д. Корпиково,

д. Черново,

СНТ «Корпиковское».

 

21.05.2025 с 10:00 до 17:00

Веревское ТУ:

д. Ивановка,

д. Романовка (частично),

СНТ «Ижора»,

СНТ «Ручеек».

 

21.05.2025 с 10:00 до 17:00

Г. Гатчина:

СТД «Петрович»,

СНТ «Электростандарт».

 

21.05.2025 с 09:00 до 17:30

Дружногорское ТУ:

с. Орлино,

д. Лампово,

СНТ «Орлино»,

ДНП «Орлинка».