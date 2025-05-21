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Кто останется без света 22 мая в Гатчинском районе

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 22 мая 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

22.05.2025 с 10:00 до 17:00

Пудостьское ТУ:

д. Корпиково,

д. Черново,

СНТ «Корпиковское».

 

22.05.2025 с 09:00 до 17:30

Новосветское ТУ:

п. Новый Свет (промзона).

 

22.05.2025 с 08:00 до 20:00

Вырицкое ТУ:

д. Озерешно;

д. Ольховец;

д. Нестерково;

д. Тарасино;

п. Чаща;

д. Чаща;

п. Дальний;

д. Кремено;

д. Воцко.

 

22.05.2025 с 10:00 до 18:00

Веревское ТУ:

тер. СНТ Дони.