Кто останется без света 22 мая в Гатчинском районе
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 22 мая 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
22.05.2025 с 10:00 до 17:00
Пудостьское ТУ:
д. Корпиково,
д. Черново,
СНТ «Корпиковское».
22.05.2025 с 09:00 до 17:30
Новосветское ТУ:
п. Новый Свет (промзона).
22.05.2025 с 08:00 до 20:00
Вырицкое ТУ:
д. Озерешно;
д. Ольховец;
д. Нестерково;
д. Тарасино;
п. Чаща;
д. Чаща;
п. Дальний;
д. Кремено;
д. Воцко.
22.05.2025 с 10:00 до 18:00
Веревское ТУ:
тер. СНТ Дони.
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