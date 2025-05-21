Подготовка к летней детской оздоровительной кампании 2025 года
В рамках подготовки к летней детской оздоровительной кампании в Комитете образования Гатчинского муниципального округа прошло совещание по организации детского отдыха в пришкольных лагерях, открываемых на базе образовательных учреждений с участием представителей Управления Росгвардии и Управления внутренних дел.
На совещании выступила куратор летней детской оздоровительной кампании старший инспектор ОНДиПР Гатчинского округа С.Н. Коробова по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности на объектах надзора, задействованных в операции «Детский отдых 2025 г.».
Особое внимание было обращено на состояние путей эвакуации, на проверки работоспособности систем автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией людей, своевременное техническое обслуживание.
Также необходим контроль за уровнем знаний и готовностью к действиям сотрудников в случае возникновения пожара, проведением тренировочных эвакуации людей в случае пожара из помещений задействованных в лагерях.
Данное мероприятие направлено на организацию безопасного отдыха детей в Гатчинском округе.
ОНДиПР Гатчинского округа