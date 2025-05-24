Волховская роспись в детской библиотеке

В России насчитываются десятки художественных росписей. Самые знаменитые среди них — хохломская, городецкая, мезенская, гжельская, жостовская, палехская. Однако мало кто знает, что в Ленинградской области возрождают свою уникальную традиционную роспись — волховскую, или новоладожскую. Ее восстановлением занимаются, в том числе, и в Гатчине, в детской студии педагога Елены Самусевой (Дом детского творчества «Журавушка»).

Художественная роспись по дереву бытовала в XIX веке на территории современного Волховского района Ленинградской области (бывшая территория Новоладожского уезда Санкт-Петербургской губернии). Специалисты называют эту роспись «сельским Ренессансом» или «крестьянским барокко». Волховская роспись обладает особой живописностью. Ее особенностью является так называемый «волховский» розан - центральный элемент в окружении листьев разной формы.

На протяжении нескольких лет Елена Самусева осваивает эту уникальную роспись вместе со своими воспитанниками в художественной студии. Ребята изучают историю, учатся технике двойного мазка и создают удивительные работы, вдохновленные традиционными мотивами. Дети даже первого года обучения расписывают изделия так виртуозно, что их сложно отличить от работы взрослого мастера. И не только расписывают, но и представляют свои изделия на серьезных художественных конкурсах, занимая призовые места.

На выставке в детской библиотеке представлены как классические образцы волховской росписи, так и современные интерпретации, выполненные на деревянных изделиях. Посетители смогут увидеть копию прялочной лопастки, расписанной волховским розаном, а также яркие цветы, сказочных птиц, геометрические узоры, характерные для этого уникального вида народного искусства. Каждый экспонат несет в себе частичку души художника - мастера педагога и, конечно же, его учеников, которые только начинают делать свои первые шаги в мастеровой мир.

Не упустите возможность окунуться в мир красоты и творчества, посетите выставку «По мотивам волховской росписи» в Гатчинской детской библиотеке (Гатчина, ул. Хохлова, 16).

Юлия Лысанюк