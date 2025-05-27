Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 28 мая
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 28 мая 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
28.05.25 09:00 до 18:00
Пудомягское ТУ:
д. Вярлево, ул. Дорожная д.2а,4, 4а;
п. Лукаши, ул. Средняя, ул. Малая, ул. Овражная, ул. Красная;
СНТ «Комсомолец»,
д. Корпикюля (частично).
28.05.25 09:30 до 17:30
Сусанинское ТУ:
п. Семрино,пр-т Большой, ул. Охотничья, ул. Парковая, 1-я линия.
28.05.25 10:00 до 17:00
Веревское ТУ:
д. Ивановка,
д. Романовка,
СНТ «Ижора»,
СНТ «Ручеек»,
28.05.25 10:00 до 17:00
г. Гатчина:
СНТ «Электростандарт»,
СДТ «Петрович».
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