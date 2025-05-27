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Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 28 мая

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 28 мая 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

28.05.25 09:00 до 18:00

Пудомягское ТУ:

д. Вярлево, ул. Дорожная д.2а,4, 4а;

п. Лукаши, ул. Средняя, ул. Малая, ул. Овражная, ул. Красная;

СНТ «Комсомолец»,

д. Корпикюля (частично).

 

28.05.25 09:30 до 17:30

Сусанинское ТУ:

п. Семрино,пр-т Большой, ул. Охотничья, ул. Парковая, 1-я линия.

 

28.05.25 10:00 до 17:00

Веревское ТУ:

д. Ивановка,

д. Романовка,

СНТ «Ижора»,

СНТ «Ручеек»,

 

28.05.25 10:00 до 17:00

г. Гатчина:

СНТ «Электростандарт»,

СДТ «Петрович».