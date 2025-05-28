Ступени успеха: победы гатчинских школьников

В Гатчинском лицее №3 19 мая собрались ребята из разных школ Гатчинского округа, а также их наставники – учителя-предметники, подготовившие олимпиадников. Всех приветствовали почетные гости – депутаты Законодательного собрания Ленинградской области Татьяна Бездетко и Людмила Тептина. В своих выступлениях они подчеркнули, что талантливые и трудолюбивые школьники – это гордость не только Гатчины, но и всей страны.

- Сегодня здесь присутствуют лучшие ученики Гатчинского округа – те, от кого будет зависеть, как будет жить наша страна, каких успехов мы достигнем. Конечно, ваши личные достижения – это частичка души ваших педагогов, воспитавших призеров и победителей школьных олимпиад. Это значит, что педагог не только донес суть своего предмета, но и влюбил учеников в этот предмет, – сказала Татьяна Викторовна.

Председатель комитета образования Гатчинского округа Марина Шутова поздравила ребят и учителей с заслуженной победой – высокими результатами.

Под аплодисменты зала на сцену поднимались победители и призеры малой областной олимпиады по физике, астрономии, литературе, иностранным языкам, экологии и технологии – 38 награжденных. А также 43 лучших участника заключительного этапа региональной олимпиады по изобразительному искусству, музыке, краеведению, предпринимательству, инженерному проектированию и компьютерной графике.

Среди победителей регионального этапа малой олимпиады школьников Ленинградской области – ученики Гатчинской школы №9:

- Андрей Смерецкий, 5 класс, английский язык;

- Ксения Мокеева, 8 класс, экология;

- Серафима Максимова, 7 класс, литература;

- Леонид Щукин, 8 класс, технология, 3D-моделирование и печать.

А также:

- Илья Грошев, 8 класс Гатчинской гимназии им. Ушинского, искусство;

- Евгений Кукушкин, 7 класс Гатчинского лицея №3, астрономия;

- Иван Грицкевич, 8 класс Войсковицкой средней школы №2, основы безопасности и защиты Родины.

В числе призеров регионального этапа малой олимпиады школьников Ленобласти трое получили призовые места сразу по двум предметам. Это восьмиклассники лицея №3 Олег Линьков (физика и астрономия), Вероника Дизер (астрономия и литература). Ученица 8 класса Гатчинской школы №9 Екатерина Аверкиева стала призером по физике и искусству.

В изучении предметов естественно-научной направленности преуспели четверо учеников 7–8 классов, став призерами по биологии и экологии. Призерами по физике и астрономии стали шестеро учеников 7–8 классов лицея №3, Гатчинской школы №8 и гимназии им. Ушинского. Всеволод Дмитриев, восьмиклассник Гатчинского лицея №3, стал призером олимпиады Эйлера.

Призерами регионального этапа малой олимпиады по предметам гуманитарной и художественной направленности стали восемь учеников 6–8 классов гимназии им. Ушинского, лицея №3, Гатчинской школы №9 и Первой академической гимназии г. Гатчины. Ребята отличились по русскому, английскому, немецкому языку, по литературе и искусству.

Трое восьмиклассников гимназии им. Ушинского и гатчинской «девятки» вышли в призеры по технологии (3D моделирование и печать), и еще трое, включая одного лицеиста, – по экономике, праву и географии.

В этот день чествовали и педагогов-наставников – тех, кто помог ребятам достичь таких высот. Среди 52-х учителей гатчинских школ, воспитавших победителей и призеров олимпиад, трое подготовили лидеров по двум олимпиадам сразу – это преподаватель географии и экономики Гатчинского лицея №3 Нина Лепехина и педагоги Гатчинской школы №9 Дмитрий Максимов (один победитель по литературе и два призера по искусству) и Светлана Иванова (победитель и два призера по технологии, 3D моделированию и печати).

Учитель Гатчинского лицея №3 Елена Жабрунова вырастила победителя по астрономии и семь призеров по физике и астрономии. Преподаватель технологии Гатчинской школы №9 Михаил Ершов подготовил одного победителя и двух призеров, педагог Гатчинской школы №2 Александра Зубова – двух призеров по экологии, учитель гимназии им. Ушинского Елизавета Грошева – победителя по искусству, учитель «девятки» Людмила Бездольная – победителя по экологии, преподаватель английского языка школы №9 Снежана Пачко подготовила победителя по своему предмету. Учитель Войсковицкой школы №2 Сергей Михайлов воспитал победителя по основам безопасности и защиты Родины, учитель Первой академической гимназии г. Гатчины Александра Андрухова – призера по русскому языку.

В завершение состоялась церемония награждения лучших из лучших – победителей заключительного этапа региональной олимпиады школьников. В их числе:

- ученики Гатчинской школы №9 Варвара Войта (6 класс, музыка) и восьмиклассницы Екатерина Аверкиева и Вера Уткина (инженерное проектирование и компьютерная графика);

- ученица лицея №3 Елизавета Толмачева (7 класс, изобразительная деятельность);

- ученица Сиверской гимназии Амира Лиепа (8 класс, инженерное проектирование и компьютерная графика);

- ученик Сиверской школы №3 Антон Горбачев (10 класс, краеведение);

- ученица гимназии им. Ушинского Софья Марченко (10 класс, инженерное проектирование и компьютерная графика).

Также на празднике наградили 15 учеников 8–11 классов за призовые места на заключительном этапе региональной олимпиады по предметам технической направленности – информатика и ИКТ, инженерное проектирование и компьютерная графика, олимпиада им. Келдыша. 12 учеников 6–9 классов стали призерами по музыке и изобразительной деятельности, четверо учеников 9–10 классов – по краеведению.

За призовые места по основам предпринимательской деятельности награждены пятеро учеников 9–11 классов, и призером заключительного этапа региональной политехнической олимпиады стал 11-классник Гатчинской школы №9 Антон Румянцев.

27 педагогов-предметников школ Гатчинского округа были поощрены за воспитание призеров и победителей заключительного этапа региональной олимпиады школьников.

Гостей праздника радовали своими яркими танцевальными выступлениями юные артисты лицея. Завершилась церемония показом видеоролика об олимпиадном движении. А ребятам пожелали, чтобы покорившиеся вершины стали очередной стартовой площадкой для развития талантов, чтоб на школьном олимпе в Гатчинском округе зажигались всё новые и новые звезды.

Андрей Соколов