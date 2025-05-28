Театр «Мозаика» из поселка Войсковицы покорил молодёжь Твери

Исторические парки «Россия – Моя история» - масштабный экспозиционных комплекс в России, который объединяет 26 городов, в том числе город Тверь. Создатели парка сделали всё, чтобы российская история перешла из категории черно-белого учебника в яркое, увлекательное и вместе с тем объективное повествование, чтобы каждый посетитель почувствовал сопричастность к событиям более чем тысячелетней истории своего Отечества.

Современное высокотехнологичное пространство-трансформер парка в Твери, вместимостью 1500 мест, превратилось в театральную сцену. Зрительный зал погрузился в атмосферу сюрреализма сценического действия. Руководитель и режиссер театра «Мозаика» Екатерина Лобанова пообещала зрителям, что в конце спектакля молодые тверичане найдут ответы на волнующие их вопросы о цене счастья и смысле жизни.

Успех показа был неизбежен, так как он точно попал в свою целевую аудиторию. Актеры и постановочная группа спектакля «Прекрасная Мельничиха» - режиссер-постановщик Екатерина Лобанова, хореограф-постановщик Олег Гуляев, художник-постановщик Вера Курицина, педагог по речи и актриса Елена Васецкая - были вознаграждены овациями.

После показа спектакля юные актеры коллектива посетили мультимедийную выставку, которая стала главным проектом парка к 80-летию Великой Победы – «Без права на забвение». Эта выставка создана на основе музейных и архивных материалов по поручению Президента России. Оцифрованные сотни архивных документов и музейных экспонатов, а также редкие артефакты проиллюстрировали события хронологии войны – от вторжения войск нацистской Германии в пределы СССР 22 июня 1941 года – до проведения парада Победы на Красной площади в Москве 24 июня 1945 года.

Участники коллектива с удовольствием познакомились с творчеством профессиональной труппы Тверского ТЮЗа, посетив спектакль «Барышня-крестьянка» по одноименному произведению А.С. Пушкина.

Эти гастроли для творческого коллектива «Мозаики» стали новой профессиональной гранью в театральном творчестве.

Театр «Мозаика» выражает благодарность директору Войсковицкой ДШИ Александру Дмитриевичу Крушельницкому за поддержку и помощь в организации этого творческого путешествия.

Показ спектакля состоялся благодаря слаженной и точной работе сотрудников РМИ и куратору-координатору этого мероприятия, сотруднику РМИ Светлане Юрьевне Кузнецовой.