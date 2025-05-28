Взрыв газового баллона на даче

В ночь на 26 мая в дежурную часть Вырицкого отдела полиции поступило сообщение о том, что в садоводстве «Заря» массива Чаща произошла утечка газа и взрыв, пострадали хозяева.

Дачников – 64-летних супругов – доставили в Гатчинскую КМБ. У мужчины диагностирован термический ожог 25% тела, в тяжелом состоянии он помещен в реанимацию. Его жена получила ожоги стопы, коленных суставов и кистей, в удовлетворительном состоянии она отпущена домой.

Полиция установила, что взорвавшийся газовый баллон хозяева заменили буквально четыре дня назад. Проводится проверка.