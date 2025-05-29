Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 30 мая
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 30 мая 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
30.05.25 10:00 до 18:00
Таицкое ТУ:
д. Большая Ивановка.
30.05.25 с 10:00 до 18:00
Вырицкое ТУ:
п. Новинка;
д. Новинка;
массив Новинка.
30.05.25 с 10:00 до 17:00
Веревское ТУ:
д. Кирлово.
30.05.25 с 09:30 до 17:30
Войсковицкое ТУ:
д. Войсковицы;
Промзона 1;
Биорезерв;
Байкал СПб;
ДРСУ.
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