Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 30 мая

Горько, когда уходит из жизни близкий человек. Страшно, когда он делает это по собственной воле. Еще страшнее, когда родители теряют ребенка, решившего свести счеты с жизнью... Как предотвратить самое страшное? Как помочь ребенку справиться с чувством одиночества, безнадежности и отчаяния? Куда обратиться, если нужна квалифицированная помощь? Разбираемся вместе со специалистами, исследующими проблему суицидального поведения подростков.