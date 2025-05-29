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Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 30 мая

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 30 мая 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

30.05.25 10:00 до 18:00

Таицкое ТУ:

д. Большая Ивановка.

 

30.05.25 с 10:00 до 18:00      

Вырицкое ТУ:

п. Новинка;

д. Новинка;

массив Новинка.

 

30.05.25 с 10:00 до 17:00      

Веревское ТУ:

д. Кирлово.

 

30.05.25 с 09:30 до 17:30      

Войсковицкое ТУ:

д. Войсковицы;

Промзона 1;

Биорезерв;

Байкал СПб;

ДРСУ.