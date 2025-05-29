Сила воды — сила любви

Она не только гидрореабилитолог с многолетним стажем, которая ежедневно помогает детям с ограниченными возможностями здоровья на пути к выздоровлению, но и мудрый управленец, общественный деятель, а также многодетная мама. Как не выгореть, с лихвой отдавая себя любимому делу, и всё успевать, при этом оставаясь успешной в каждой из сфер деятельности — об этом и многом другом Юлия рассказала в интервью нашему изданию.

ПОМОГАТЬ ПРОСТО

Родилась Юлия Пастухова в Ленинграде, здесь провела свои детство и юность. Ещё с ранних лет в ней зародилось желание делать что-то полезное, быть нужной и искренне помогать другим, поэтому неудивительно, что Юлия решила связать свою жизнь с медициной и социальной сферой. По первому образованию Юлия Сергеевна — медицинская сестра общего профиля, окончила медицинский техникум № 9. Она всегда стремилась развиваться и совершенствовать своё мастерство. Ещё будучи студенткой, девушка окончила курсы по медицинскому массажу и начала практиковать. Некоторое время Юлия Сергеевна трудилась в больнице, совмещая работу с учёбой. Затем ушла в добровольное медицинское страхование, при этом продолжая трудиться в сфере реабилитации — делала детям массаж, занималась с ними адаптивной физической культурой.

Юлия Сергеевна окончила психолого-педагогический факультет РГПУ им. А.И. Герцена, затем прошла профессиональную переподготовку в Санкт-Петербургской государственной педиатрической медицинской академии (ныне — СПбГПМУ), имеет диплом гидрокинезотерапевта и специалиста по медицинскому массажу. Также она окончила факультет повышения квалификации и переподготовки кадров НГУ им. П.Ф. Лесгафта, имеет диплом по адаптивной физической культуре и дошкольному плаванию.

Вся профессиональная деятельность Юлии Пастуховой направлена на оказание максимальной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья. Много лет она была волонтером благотворительного фонда «Милосердие детям-сиротам», а переехав в Тосненский район, продолжила свою добрую миссию на Ленинградской земле. На протяжении долгого времени Юлия Сергеевна с командой единомышленников оказывала поддержку социально-реабилитационному центру «Дельфинёнок» в городе Тосно: проводили для ребят различные мероприятия, дарили подарки на праздники.

ОСТРОВОК СЧАСТЬЯ

В 2017 году состоялось открытие водно-досугового центра «Аквамарин» — маленького островка счастья для детей в возрасте от нуля до четырнадцати лет в Никольском. Его появление стало важным шагом в развитии и реализации реабилитационных программ в районе. Спустя время возникла необходимость расширить пространство — зал для занятий по адаптивной физкультуре уже не мог вместить всех желающих заниматься, так в 2019 году появился центр «Академия детства». Сегодня все занятия проходят в двух локациях: на суше дети занимаются в «Академии детства», а занятия на воде проводятся в «Академии плавания» (ранее «Аквамарин»).

«Я больше общественник, нежели предприниматель. Поэтому и бассейн создавала с целью проводить здесь занятия по гидрореабилитации, ведь это самый эффективный метод реабилитации. Изначально планировалось, что дети с ограниченными возможностями здоровья будут заниматься бесплатно, а гармонично развивающиеся дети и беременные будут плавать на платной основе, которая будет компенсировать все расходы. И надо сказать, в начале пути у нас это получалось — дети с ОВЗ плавали у нас бесплатно. Однако пандемия внесла свои коррективы: запланированный ремонт пришлось отложить, ребята стали плавать платно, но с 50% скидкой», — говорит наша собеседница.

Юлии Пастуховой всё же удалось частично сохранить бесплатные занятия — раз в неделю мамы с детьми могли самостоятельно заниматься в бассейне, предварительно обучившись простым упражнениям. Организация бесплатных занятий для особенных детей на базе «Академии плавания» и «Академии детства» стала возможна благодаря участию организации в грантовых конкурсах различного уровня.

«Невозможно получить из мира больше, чем ты в него отдал — так работают законы бытия. Ты сначала отдаешь добро, а потом оно к тебе возвращается», — уверена наша героиня.

ПЛЫТЬ К МЕЧТЕ

За восемь лет работы «Академия плавания» добилась результатов, которые действительно впечатляют.

«Мы являемся одной из пяти организаций в мире, кто использует системы дополненной реальности для реабилитации в воде. Также в нашем маленьком бассейне есть противоток, который превращает его в бескрайний океан. Благодаря сопротивлению воды дети плывут, но не достигают бортика, так они могут плыть очень долго. Это что-то вроде беговой дорожки в воде. Такие занятия позволяют детям получать достаточно хорошую физическую подготовку», — рассказала Юлия Сергеевна.

Безусловно, Юлии Пастуховой было бы не под силу справиться со всеми задачами самостоятельно — в реализации грандиозных планов всегда помогала команда, состоящая из сильных профессионалов.

«Все наши специалисты имеют профильное образование — медицинское, педагогическое или спортивное, и каждый выполняет работу согласно своему профилю. Гидрокинезотерапевты занимаются с детьми в воде, используя физические упражнения и методики расслабления. Коррекционные педагоги используют базовые упражнения, подключая к ним коррекционные занятия в воде: изучают с малышами цвета, формы, вокализируют с неговорящими детьми, стимулируя речь. Мы отметили закономерность: как только неговорящий ребёнок начинает самостоятельно держаться на воде, у него происходит скачок в развитии речи», — рассказала Юлия Сергеевна.

В «Академии детства» проходят занятия по адаптивной физической культуре, для взрослых ребят доступны силовые занятия в семейном спортивном зале, оборудованном в прошлом году при поддержке и за счет субсидии Тосненского района, занятия с логопедом-дефектологом, занятия йогой, аэройогой и арт-терапией, есть массаж, соляная комната, идет монтаж искусственного солнца — это уникальная установка, которая полностью повторяет спектр настоящего солнца, таким образом помогая вырабатывать витамин Д. Приобретение этого оборудования стало возможным благодаря поддержке Фонда Президентских грантов в рамках реализации проекта «Три кита».

Здесь проводят консультации психолог, невролог. Результаты работы команды впечатляют.

«Самый главный показатель нашей работы — улучшение качества жизни детей с ограниченными возможностями и их семей. Нередко после курса реабилитации дети, приехавшие в организацию на инвалидных колясках, уходят отсюда на ходунках. Дети с задержкой речевого развития также показывают неплохие результаты. Даже если невооруженным глазом не видно каких-то улучшений, все равно мы отмечаем, что эмоциональное состояние ребёнка становится лучше, улучшается аппетит и сон», — поделилась успехами своей команды Юлия Сергеевна.

ДОБРО ДЛЯ ВСЕХ

Всё большое начинается с малого, так из стремления помогать всем и каждому в 2017 году появилось общественное объединение, которое со временем переросло в региональную общественную организацию помощи детям.

«В 2021 году наше общественное объединение, к которому на тот момент присоединилось немало людей, было зарегистрировано как региональная общественная организация помощи детям, оставшимся без попечения родителей, детям из неблагополучных семей и детям с ограниченными возможностями «Добро для Всех». Основное направление деятельности нашей организации — физические методы реабилитации, гидрореабилитация, адаптивная физическая культура, сенсорная интеграция», — рассказала Юлия Сергеевна.

В организацию могут обратиться семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья, с задержкой развития или гармонично развивающихся детей; женщины, попавшие в сложную жизненную ситуацию, семьи участников СВО.

«Мы реализуем проект «Кнопка SOS», направленный на помощь женщинам, воспитывающим детей-инвалидов. У нас в штате есть юрист и психолог, которые помогают родителям принять ситуацию и решить какие-то юридические вопросы. Помогают и наши друзья из Тосненского района: фонд «Единство добра», организация «Актив-К» и др. Они организуют сборы материальной помощи, ведь многие из обратившихся к нам нуждаются в элементарных вещах: им негде жить, нечего есть», — рассказывает Юлия Сергеевна.

Помимо помощи детям с ОВЗ, проводится большая работа с их родителями. Здесь они могут получить консультацию психолога, узнать об оздоровительных методиках, научиться упражнениям, которые они могут сделать с детьми самостоятельно, посетить занятия йогой и позаниматься в спортивном зале, поучаствовать в мастер-классах, творческих и других мероприятиях, которые проводятся в формате «доступно для всех».

«У нас появилась идея о внедрении в нашу работу такой процедуры, как флоатинг. Это погружение человека в специальную капсулу или неглубокую ванну, наполненную водой с высокой концентрацией магниевой соли и температурой, приближенной к температуре тела. Высокая плотность раствора выталкивает тело человека на поверхность, поэтому он не тонет, а будто парит в солёной воде. Капсулы или ванны для флоатинга обычно изолированы от внешних раздражителей: в них темно, тепло и тихо. Это создаёт эффект сенсорной депривации, при котором головной мозг практически не получает сигналов от органов чувств и может полностью расслабиться. Такая процедура отлично подойдёт детям и их родителям, которые испытывают колоссальную эмоциональную и психологическую нагрузку, воспитывая особенных детей», — поделались с нами своими задумками Юлия Сергеевна.

В ближайших планах организации – предоставление помощи участникам спецоперации и членам их семей.

«Мы планируем установить взаимодействие между детьми с ограниченными возможностями здоровья, которые от рождения имеют эти особенности, и участниками СВО, которые в силу сложившейся ситуации получили инвалидность. Такое взаимодействие должно оказать положительное влияние как на одних, так и на других: взрослые увидят, что дети живут с инвалидностью с рождения и радуются каждому дню, и это может стимулировать их вернуться к активной жизни. А дети на примере взрослых увидят, что только благодаря труду можно добиться результата», — рассказала Юлия Сергеевна.

В прошлом году в проектах организации поучаствовало сто человек из Кировского, Тосненского и Приозерского районов. А в долгосрочных планах у её руководителя развитие гидрореабилитации на территории всей Ленинградской области. Но для этого необходимо, чтобы во всех районах были специалисты с соответствующим образованием, которые могли бы реализовывать эти программы. Поэтому сейчас совместно с НГУ им. П.Ф. Лесгафта, комитетом по спорту Ленобласти, комитетом по социальной защите населения Ленобласти, комитетом образования Ленобласти разрабатывается программа профессиональной переподготовки инструкторов.

«Администрация Кировского района заинтересована в реализации реабилитационных программ в бассейне г. Кировска, как только он откроется после капитального ремонта. Бассейн планируют открыть в 2026 году. К этому времени мы намерены обучить специалистов (обучение намечено на сентябрь-октябрь этого года), чтобы они смогли реализовывать данные программы. Инструктор должен быть готов работать с ребёнком с ОВЗ разной нозологии заболевания — с ментальными нарушениями, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с генетическими заболеваниями. Мы, в свою очередь, готовы в любой момент оказать поддержку, подсказать и направить в верное русло», — объясняет Юлия Пастухова.

НА БЛАГО ОБЩЕСТВА

Кроме всего прочего, Юлия Пастухова является членом Общественной палаты Ленинградской области, куда была утверждена списком губернатора Александра Юрьевича Дрозденко. Такая работа на благо общества для Юлии не нова — до избрания в региональную Общественную палату она являлась муниципальным депутатом Никольского городского поселения.

«За это время сделано немало, но есть инициативы, которые вызывают особую гордость. Так, удалось сдвинуть с мёртвой точки вопрос о строительстве бассейна в социально реабилитационном центре «Дельфинёнок» в Тосно. Создание здесь бассейна планировалось ещё в 80-х, но эту часть здания так и не достроили. С этой идеей я обратилась к губернатору Александру Дрозденко, он её поддержал. Сейчас ведутся работы по проектированию объекта. Строительство запланировано на 2026 год», — поделилась успехами Юлия Сергеевна.

Ещё одна важная инициатива — внесение изменений в варианты использования земельного сертификата, который можно получить вместо земельного участка, положенного многодетным семьям. Ранее такой сертификат можно было использовать только на покупку участка, теперь же его можно использовать для строительства жилья, покупки квартиры, а также, благодаря инициативе Юлии Пастуховой, с которой она обратилась от лица многодетных семей к губернатору Ленобласти Александру Дрозденко на Гражданском форуме, на проведение коммуникаций — подведение газа, электричества, водоснабжения, реконструкцию коммуникаций на территории участка.

Юлия — член совета по качеству жизни, совместно с председателем комитета по ЖКХ будут прорабатывать стандарт универсальных детских площадок на территории Ленинградской области. Идея возникла давно, и Юлии даже удалось частично реализовать её в Никольском — будучи депутатом, при участии администрации города, активистка осуществила свою задумку: на центральной детской площадке было установлено инклюзивное оборудование. Оно подходит как для детей раннего возраста, так и для детей с ограниченными возможностями, с нарушением опорно-двигательного аппарата: туда можно заехать на инвалидной коляске; дети, которые плохо ходят, могут подняться за счет дополнительных поручней. Одновременно с этим площадка не является каким-то особенным оборудованием, ею могут пользоваться все.

«Эта площадка очень востребована в нашем городе, и мне бы хотелось, чтобы все площадки были доступны детям с особенными потребностями. С помощью таких пространств мы делаем жизнь детей с ОВЗ полноценной», — уверена Юлия.

МНОГОГРАННЫЙ УСПЕХ

Несмотря на большую загруженность и многозадачность, Юлия Пастухова прекрасно справляется со всеми поставленными задачами, оставаясь успешной во всех сферах жизни. При этом в своём плотном графике она обязательно находит время для себя и своей семьи, которая является для неё мощнейшим импульсом для дальнейшего развития. Юлия — многодетная мама, воспитание троих детей и заботы по дому она гармонично сочетает с работой и общественной деятельностью.

«Наша семья — это единый организм. Старшие дети мне очень помогают. Младшая дочь пока что просто наблюдает и поднимает всем настроение: можно сказать, она – маленький член Общественной палаты Ленобласти: будучи совсем малюткой, ездила со мной на форумы. По возможности стараюсь совмещать рабочие поездки и семейный досуг», — рассказывает Юлия.

Не разделяя свою жизнь на семью и работу, Юлия Сергеевна уверенно движется к своей цели.

«Я думаю, успех человека, который ведёт бизнес, занимается общественной деятельностью, заключается в умении быть гибким, подстраиваться под ситуацию и находить часто нестандартные решения. Чтобы везде успевать, я следую принципу «срочное — важное»: сначала выполняю срочные и важные дела, затем перехожу к срочным, но не очень важным, и уже после делаю важные, но не срочные дела. А ещё важно любить то, что ты делаешь; ведь когда ты занимаешься любимым делом, ты и успеваешь больше, и не воспринимаешь это как работу. Только внутренняя безграничная любовь помогает преодолевать любые сложности и не позволяет опустить руки, оставить своё дело в трудной ситуации. Наверное, в этом и заключается мой секрет успеха», — поделилась Юлия Пастухова.

Елена Алексеева

Фото из личного архива Юлии Пастуховой