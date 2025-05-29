Выбираем благоустройство своего города!

«Мы видим очень сильную конкуренцию и борьбу за проекты благоустройства в 2025 году. Люди видят изменения и хотят влиять на развитие своих городов. Тем не менее, есть и отстающие: Ивангород, Гатчина, Кингисепп, Любань и Новое Девяткино, где люди голосуют не так активно. Отвечу на вопрос, зачем участвовать в программе. Голос — это не бюрократия и не формальность. По его итогам распределяются реальные деньги из всех бюджетов. От количества голосов зависит, какие территории попадут в приоритет. Чем активнее жители — тем больше шансов, что реализуют проект, который разработан жителями», — рассказал зампред Правительства Ленинградской области Евгений Барановский.

Как подчеркнул министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин, во всей России за проекты благоустройства голоса уже отдали 12,7 млн человек. На голосование вынесено более 6 тыс. объектов в 1,6 тыс. муниципальных образованиях.

От Гатчинского округа в голосовании участвуют 4 территории:

- в Гатчине - общественное пространство у аллеи Императора Павла I;

- в Коммунаре - территория вдоль р. Ижора от парка Ижора до мкр. Комсомол;

- в поселке Вырица - общественная территория на пересечении ул. Набережной и Павловского пр.;

- в поселке Сиверский - рыночная площадь у дома 5 по ул. Строителей.

Каждый голос имеет значение! Благодаря вашему активному участию мы выберем лучшие дизайн-проекты, которые станут настоящей гордостью нашего округа!