«Мастерская Удивительных Мозаик» («МУМ») находится в поселке Тайцы Гатчинского округа в Центре креативных индустрий. Для непосвященных поясним, что речь идет о детских развивающих пособиях – деревянных пазлах, которые можно самостоятельно раскрасить и сложить из них удивительный мир: лесное царство, компанию обитателей севера или доисторических динозавров.

Побывать в гостях у молодого мастера, четко знающего, чего он хочет, куда и зачем движется – дело не только приятное, но и крайне любопытное.

- Олег Михайлович, расскажите о вашем пути в профессию. Как вы пришли к деревянным мозаикам?

- Первое профессиональное образование у меня педагогическое – преподаватель физкультуры, а высшее – инженер-тепло-

энергетик.

Работал много лет в сфере проектирования и строительства на должностях главного инженера проекта и начальника отдела проектирования. Проектировал военные объекты, госпитали.

- Долго? Вы выглядите лет на 30.

- Мне 41 год. Многие говорят, что выгляжу хорошо. Наверное, потому что ленивый (смеется).

Я всегда хотел заниматься своим делом. С 18 лет у меня было много разных идей и попыток их реализации, но не всё получалось. Зато приобрел ценный опыт. При этом параллельно всегда работал по найму.

Около семи лет назад я ушел с последнего места работы, чтобы свободно распоряжаться своим временем, посвящать себя семье и бизнесу. Решиться на этот шаг мне помогло то, что в 2017 году мы с девушкой (ныне – супругой) купили наш первый лазерный станок и установили его на балконе в квартире. Мы начали заниматься сувенирной продукцией: изготавливали медали, медальницы из дерева, брелоки, елочные игрушки, кубки, шкатулки и многое другое. Сначала делали для себя, друзей и родственников, но затем заработало сарафанное радио – появился спрос. Мы открыли ИП, перевезли станок в отдельное помещение и начали продавать нашу продукцию.

В 2020 году случился ковид, и стало понятно: нужно развиваться. Но как? Такое оборудование могут позволить себе многие – конкуренция высока. Нужно было придумать что-то серийное.

И тут по счастливой случайности, когда я искал новые станки в Интернете, наткнулся на объявление о продаже двух аппаратов. Мы встретились с продавцами, и оказалось, что ребята занимались производством пазлов, но продавали оборудование, потому что собирались уезжать из страны и были вынуждены свернуть дела.

Нам очень понравилась их идея. К тому моменту мы уже были родителями, активно занимались развитием своего ребенка и видели, как дочка любит собирать пазлы. Это и подтолкнуло нас к решению купить у них макеты и остатки материалов. Ребята были рады, что их дело продолжило существование и стало активно развиваться.

- Как вы создали «Мастерскую Удивительных Мозаик»?

- Хочу отметить, что наши предшественники не развивались в плане серийного производства, для них это оставалось хобби. Мы же в 2023 году зарегистрировали свой бренд «Мастерская Удивительных Мозаик». Получили два свидетельства Роспатента на регистрацию торгового знака. Сертифицировали пазлы. Это обязательная процедура для детской продукции.

Развиваемся в сфере социального предпринимательства, потому что позиционируем свою продукцию не просто как игрушки, а как развивающие игры, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Сейчас мы работаем с детскими центрами, такими как Гатчинский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Дарина», другими социальными учреждениями в Гатчине, Красном Селе, поселке Сиверский.

- Какие мозаики пользуются наибольшим спросом?

- Самая ходовая продукция – «Диназаврия», «Наш лес» и «Арк-тика». Они рассчитаны на самостоятельную увлеченность ребенка, начиная с четырех лет. Для малышей приобретают «вкладыши», где пазлы складываются от большего – к меньшему. Такие игры развивают мелкую моторику ребенка: они учатся сравнивать и определять размер предмета.

- Много ли у вас сотрудников?

- У меня есть наемные сотрудники – это бухгалтер и менеджер, которые работают удаленно. Сейчас объемы реализации позволяют мне справляться одному на производстве. Когда возникает аврал, привлекаю помощников.

- Какими мерами государственной поддержки вы пользовались?

- У нас было задействовано много мер государственной поддержки. Всё началось с того, что я прошел обучение по программе «Бизнес-акселерация предпринимателей» в областном фонде поддержки предпринимателей и в 2023 году впервые зарегистрировал социальный статус.

Далее получил грант в сумме 500 тысяч рублей на оборудование и параллельно в Гатчинском фонде поддержки малого бизнеса получил стартовую субсидию 700 тысяч. Тогда же и там же сказали, что в Тайцах будет открываться обновленный бизнес-инкубатор – он стал называться Центр креа-тивных индустрий. Я первым был включен в список на размещение. И в прошлом году летом мы заехали.

Помимо того, что здание с новым ремонтом, и помещения предоставляются по льготной арендной ставке, здесь еще проводится масса бесплатных обучающих мероприятий: и циклы онлайн-вебинаров, и очные встречи с хо-рошими спикерами, действующими предпринимателями, специалистами в своей сфере. К сожалению, многие предприниматели этим пренебрегают. А зря! Обучение на самом деле хорошее и бесплатное. Дают те же знания, что предлагают в Интернете за десятки, сотни тысяч и даже миллионы рублей. Малому бизнесу эти деньги так просто не заработать.

Также при поддержке фонда и администрации нам оказывают помощь в продвижении продукции, организуют экскурсии в мастерские. Наши потенциальные заказчики могут зайти на производство и увидеть, что мы реально работаем. У нас реальное оборудование, зарегистрированный местный бренд, есть сертификат на продукцию, которую они могут тут же подержать в руках. И всё это не абстрактное или только на словах, а вживую. Как результат у нас появились дополнительные заказчики в лице муниципальных учреждений.

Бренд мы регистрировали на условиях софинансирования. Областной фонд выделил порядка 135 тысяч рублей, 15 тысяч мы добавляли свои. Также они представили организацию, которая сопровождала нас на всех стади-ях, начиная с проверки, можно ли данный бренд зарегистрировать, нет ли аналогичного. Сейчас есть такая история: люди «вылавливают» незарегистрированные бренды, регистрируют их на себя, а потом продают и зарабатывают на этом.

Было проведено исследование, сделан отчет, после чего компания подготовила две заявки на регистрацию. У нас зарегистрированы сам логотип и сочетание «Мастерская Удивительных Мозаик». Эта же компания подала документы и отработала замечания, которые были получены в процессе прохождения экспертизы. В итоге мы получили два свидетельства.

Также при поддержке фонда мы получили компенсацию затрат на получение сертификата продукции. То есть сначала я оформил его за свои деньги, а потом фонд возместил порядка 70% от стоимости сертификата.

- Ваше мнение – сложно ли получить грант?

- Я тоже сначала думал, что получают только избранные, что это очень сложно и я не справлюсь. Оказалось, ничего подобного. Тот, кто заинтересован, – получает. Да, нужно потратить силы и время, один или два дня на сбор и подачу документов. Но по факту эти деньги начинающий предприниматель за два дня не заработает.

Есть и другой момент. Прежде чем получить грант, нужно вовремя предоставить в конкурсную комиссию полный пакет и пройти отбор, а конкуренция большая, и можно не получить ожидаемые деньги. Но мы всё получили – и это факт!

- А что дальше?

- Перспективы развития я вижу достаточно хорошие, потому что наш продукт массовый. Он больше рассчитан на сетевых игроков.

Нахождение в бизнес-инкубаторе позволяет мне, во-первых, масштабировать бизнес и увеличить количество выпускаемой продукции. Во-вторых, нацелиться на торговые сети, что я не могу себе позволить при других усло-виях.

Плюс для нас, что мы локальный бренд. Всё производство сосредоточено в Гатчине. Единственное, что мы заказываем, это полиграфию – коробки для пазлов. Мы вообще не используем зарубежные компоненты. У нас настоящая березовая фанера, экологически чистое сырье.

- Где можно найти готовую продукцию? Куда обращаться, чтобы заказать что-то индивидуальное?

- Если вы готовы сделать индивидуальный заказ или нужна брендированная продукция – добро пожаловать на наш сайт «Мастерская Удивительных Мозаик» или в группы ВКонтакте: «МУМ» (пазлы) и «Фанерка» (сувениры). Мы делаем абсолютно разные сувениры. Всё ограничивается только фантазией заказчика.

Готовую продукцию мы реализуем на маркетплейсах. Можно сначала изучить ассортимент на нашем сайте и в группах, а потом заказать. Для многих это удобнее, если есть бесплатная доставка в пункты выдачи.

- Желаю вам удачи и новых творческих идей!

Татьяна Можаева