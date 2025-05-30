Пушкинский праздник в музеях Ленобласти

Погружение в жизнь и творчество великого поэта ждет гостей в музее-усадьбе Суйда (имение Абрама Ганнибала), музее «Домик няни А.С. Пушкина», музее «Дом станционного смотрителя», Литературно-художественном музее-усадьбе «Приютино».

Музей – усадьба «Суйда»

Адрес: Ленинградская область, Гатчинский район, поселок Суйда, ул. Центральная, 1

7 июня (суббота)

Экскурсии:

Усадьба «Суйда» - одна из немногих, сохранившихся дворянских усадеб Ленинградской области. Здесь еще живы многие исторические постройки времен ее знаменитого владельца, прадеда А.С. Пушкина – Абрама Петровича Ганнибала.

На экскурсии посетители узнают об истории Суйдинских земель, о старинной мызе «Суйда» - родовом имении А.П. Ганнибала и его характерных особенностях. Посетителям откроется история пересечения родов Пушкиных-Ганнибалов и сказочное Лукоморье, где можно будет посидеть на каменном диване «черного» барина.

12:00, 13:00, 14:00, 15:00 – обзорные экскурсии по историческому парку усадьбы Суйда

Длительность экскурсии 60 минут

Платно (с перечнем льготных категорий можно ознакомиться по ссылке)

11:00, 11:30, 12:00 экскурсии по постоянной экспозиции музея-усадьбы Суйда.

Длительность экскурсии 30 минут.

Платно (с перечнем льготных категорий можно ознакомиться по ссылке)

Запись по телефону по телефону +7 (813) 715-89-70

Тематическая программа:

12:45– 14:00 – Интерактивная лекция «Семейные легенды Пушкиных в кинематографе». Лектор: доцент кафедры СПбГУКиТ Арина Маркова.

В центре рассказа - фильм «Как царь Петр арапа женил», где легенды о роде Пушкина будут преподнесены гостям через призму танца судьбы Ганнибала. Слушателей ждет интерактивная лекция с вопросами – загадками по историческим персонажам, фактам из жизни Петра и Ганнибала, Пушкина и Высоцкого и памятными призами.

Стоимость: 250 рублей. Без льгот.

15:00 – 15:40 – Семейный спектакль- путешествие по сочинениям Пушкина.

Зрители перенесутся в уютную атмосферу домашнего театрального салона XIX века. В спектакле будут сочетаться элементы живого и кукольного планов, общение со зрителем, исторические яркие костюмы и трансформирующиеся декорации. Истории, знакомые с детства, поданные в оригинальной манере, заиграют новыми красками. Спектакль рассчитан, как на детскую, так и на взрослую аудиторию. Перед зрителями пронесется череда героев из сказочных сюжетов Пушкина – «Руслан и Людмила», «Сказка о попе и о работнике его Балде», «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» и «Сказка о рыбаке и рыбке»

Стоимость: 350 рублей. Без льгот.

Музей «Домик няни А.С. Пушкина», деревня Кобрино

Адрес: Ленинградская область, Гатчинский район, деревня Кобрино, 27

7 июня (суббота)

Экскурсии:

«Подруга дней моих суровых, голубка дряхлая моя!". Без преувеличения каждый человек знает, кому Александр Сергеевич Пушкин посвятил эти строки: самой знаменитой в России няне - Арине Родионовне. Замечательный образец душевной красоты, мудрости и духовных свойств народа, Арина Родионовна являлась прекрасным вдохновителем и источником творческих замыслов Александра Сергеевича Пушкина. Но что мы знаем о ней? К сожалению, очень мало… Данная экскурсия поможет узнать подробные факты из её биографии, проследить за взаимоотношением поэта и Арины Родионовны, а также познакомит посетителей с бытом крепостных крестьян, народными традициями и обрядами.

Начало: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00

Длительность экскурсии 45 минут.

Платно (с перечнем льготных категорий можно ознакомиться по ссылке)

Запись по телефону +7 (931) 310-31-33

Тематическая программа с 12.00 до 15.00:

12:00 – 12:35 – Семейный спектакль «Рыбка»

На поляне развернется яркое действо! Декорацией спектакля станет двор домика няни А.С. Пушкина Арины Родионовны, а главный реквизит - большая рыбацкая сеть. Под задорную музыку зрители погрузятся в атмосферу знакомой всем с детства сказки и станут ее участниками. Через игры, танцы, музыку и смех спектакль учит нас доброте и скромности. Кульминацией спектакля станет веселый хоровод.

12:35 – 13:00 – игровая программа «Затейничество»

Приготовьтесь к задорному затейничеству, где ловкость, смекалка и командный дух – ваши главные союзники. Мы вспомним старинные игры, которые передавались из поколения в поколение, и подарим им новую жизнь. Не упустите возможность отдохнуть от городской суеты, зарядиться энергией природы и окунуться в атмосферу настоящего народного праздника! Приходите всей семьей, приводите друзей – вместе мы создадим незабываемые воспоминания и докажем, что традиционные игры – это весело, интересно и актуально во все времена!

13:00 – 13:35 – Семейный спектакль «Золотой петушок»

В некотором царстве, в некотором государстве, жил-был царь Додон...Вместе вспомним, что же пообещал царь мудрецу за Золотого петушка и исполнит ли он свое обещание? Что ждет Золотого петушка в финале этой захватывающей истории? Зрителей ждет зажигательная музыка, трюки, боевые искусства и, конечно же, волшебство пушкинской сказки.

13:35 – 14:00 – игровая программа «Затейничество»

Приготовьтесь к задорному затейничеству, где ловкость, смекалка и командный дух – ваши главные союзники. Мы вспомним старинные игры, которые передавались из поколения в поколение, и подарим им новую жизнь. Не упустите возможность отдохнуть от городской суеты, зарядиться энергией природы и окунуться в атмосферу настоящего народного праздника! Приходите всей семьей, приводите друзей – вместе мы создадим незабываемые воспоминания и докажем, что традиционные игры – это весело, интересно и актуально во все времена!

14:00 – 14:35 – Семейный спектакль «Рыбка»

На поляне развернется яркое действо! Декорацией спектакля станет двор домика няни А.С. Пушкина Арины Родионовны, а главный реквизит - большая рыбацкая сеть. Под задорную музыку зрители погрузятся в атмосферу знакомой всем с детства сказки и станут ее участниками. Через игры, танцы, музыку и смех спектакль учит нас доброте и скромности. Кульминацией спектакля станет веселый хоровод.

14:35 – 15:00 – игровая программа «Затейничество»

Приготовьтесь к задорному затейничеству, где ловкость, смекалка и командный дух – ваши главные союзники. Мы вспомним старинные игры, которые передавались из поколения в поколение, и подарим им новую жизнь. Не упустите возможность отдохнуть от городской суеты, зарядиться энергией природы и окунуться в атмосферу настоящего народного праздника! Приходите всей семьей, приводите друзей – вместе мы создадим незабываемые воспоминания и докажем, что традиционные игры – это весело, интересно и актуально во все времена!

Ярмарка мастеров и ремесленников

Свои товары представят мастерицы и ремесленники Ленинградской области. На ярмарке каждый найдет себе подарок по душе!

Акция «Варенье из одуванчиков»

Гостей праздника ждет уникальный опыт – попробовать варенье из солнечных одуванчиков, сваренное по лучшим бабушкиным рецептам.

Вход для индивидуальных посетителей: бесплатно

Мастер-классы:

12:00 – 13:00 – мастер-класс по созданию тканевой игрушки «Золотая рыбка»

На сказочном мастер-классе мастера расскажут и покажут, как создать волшебную золотую рыбку, используя несложный и доступный всем набор материалов. Участники сделают золотую рыбку – свой рукотворный праздничный сувенир.

Продолжительность 30 минут.

Стоимость: 350 рублей. Без льгот

13:00 – 14:00 – мастер-класс по созданию глиняной игрушки «Золотой петушок»

На мастер-классе гости узнают об особенностях традиционной филимоновской игрушки, а также создадут ее своими руками из глины.

Продолжительность 30 минут.

Стоимость: 350 рублей. Без льгот

14:00 – 15:00 – мастер-класс по росписи пряника «Золотое перо»

Пушкин часто шутил, что гуси своими перьями внесли неоценимый вклад в мировую литератур. На мастер-классе все желающие создадут пряничное «Золотое перо». Съедобный сувенир на память можно будет забрать в подарочной упаковке.

Стоимость билета: 350 рублей, без льгот.

Музей «Дом станционного смотрителя»

Адрес: Ленинградская область, Гатчинский район, деревня Выра, Большой пр., 32а

6 июня (пятница)

Экскурсии:

Истории пушкинских героев, рассказ о путешествиях в XIX веке, погружение в текст знаменитой пушкинской повести, интерактивные задания и многое другое – все это ждет участников действа.

В литературной части экспозиции посетители смогут погрузиться в атмосферу повести А.С. Пушкина «На почтовой станции». А в историко-этнографической части экспозиции окунуться в мир почтового сообщения. Поговорим о почте, как о связующем звене между людьми на дальних расстояниях, о письмах, открытках, почтовых депешах.

10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 тематические экскурсии по музею «Дом станционного смотрителя».

Продолжительность экскурсии 60 минут.

Платно (с перечнем льготных категорий можно ознакомиться по ссылке).

Запись по телефону +7 (931) 287-54-66

Спектакли:

15:00 – 16:30 – Иммерсивный спектакль-чаепитие «На почтовой станции»

В деревне Выра, на 69-й версте, актеры петербургских театров расскажут о мечтах своих героев-путешественников. Вас ждут перевоплощения, лёгкая ирония, переплетение исторических и современных сюжетов в аутентичных декорациях почтовой станции XIX века. В финале спектакля душевное чаепитие с авторскими пряничками и уникальным брендом «дорожного» чая оставит у гостей приятное послевкусие.

Стоимость билета: 1 400 рублей. Без льгот. Билеты можно приобрести на сайте

7 июня (суббота)

Экскурсии:

Истории пушкинских героев, рассказ о путешествиях в XIX веке, погружение в текст знаменитой пушкинской повести, интерактивные задания и многое другое – все это ждет участников действа.

В литературной части экспозиции посетители смогут погрузиться в атмосферу повести А.С. Пушкина «На почтовой станции». А в историко-этнографической части экспозиции окунуться в мир почтового сообщения. Поговорим о почте, как о связующем звене между людьми на дальних расстояниях, о письмах, открытках, почтовых депешах.

10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 тематические экскурсии по музею «Дом станционного смотрителя».

Продолжительность экскурсии 60 минут.

Платно (с перечнем льготных категорий можно ознакомиться по ссылке).

Запись по телефону +7 (931) 287-54-66

Тематическая программа с 11.00 до 15.00:

11:30 – 12:00 – Концертная программа «Пушкин детям». Концерт классической и народной музыки». Часть 1

Довольно часто композиторы современники А. С. Пушкина, брали его лирику за основу своих музыкальных сочинений. Львиную долю этих шедевров составляют вокальные циклы, романсы и оперы. Однако, следует подметить, что и инструментальных сочинений было создано не мало, а некоторые из них даже были написаны для инструментов народного оркестра! Именно с этими произведениями слушатели познакомятся на концерте.

12:00 – 12:40 – Семейный спектакль – путешествие по сочинениям Пушкина

Зрители перенесутся в уютную атмосферу домашнего театрального салона XIX века. В спектакле будут сочетаться элементы живого и кукольного планов, общение со зрителем, исторические яркие костюмы и трансформирующиеся декорации. Истории, знакомые с детства, поданные в оригинальной манере, заиграют новыми красками. Спектакль рассчитан, как на детскую, так и на взрослую аудиторию. Перед зрителями пронесется череда героев из сказочных сюжетов Пушкина – «Руслан и Людмила», «Сказка о попе и о работнике его Балде», «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» и «Сказка о рыбаке и рыбке».

12:50 – 13:30 – Концертная программа «Пушкин детям». Концерт классической и народной музыки». Часть 2

Довольно часто композиторы современники А. С. Пушкина, брали его лирику за основу своих музыкальных сочинений. Львиную долю этих шедевров составляют вокальные циклы, романсы и оперы. Однако, следует подметить, что и инструментальных сочинений было создано не мало, а некоторые из них даже были написаны для инструментов народного оркестра! Именно с этими произведениями слушатели познакомятся на концерте.

13:30 – 15:00 – Литературно-музыкальная программа «Сказки А.С. Пушкина»

Программа включает в себя самые известные сказки А.С. Пушкина под оригинальное музыкальное сопровождение. Гости смогут сыграть на музыкальном инструменте в сопровождении ансамбля.

11:30 – 15:00 – ярмарка и мастер-классы по народным ремеслам

Свои товары представят мастера и ремесленники Ленинградской области. На ярмарке каждый найдет себе подарок по душе! Все желающие смогут принять участие в мастер-классах по народным промыслам и ремеслам и увести с собой приятный сувенир, созданный своими руками.

Стоимость билета на всю программу: 400 рублей

(с перечнем льготных категорий можно ознакомиться по ссылке)

Спектакли:

Иммерсивный спектакль-чаепитие «На почтовой станции»

В деревне Выра, на 69-й версте, актеры петербургских театров расскажут о мечтах своих героев-путешественников. Вас ждут перевоплощения, лёгкая ирония, переплетение исторических и современных сюжетов в аутентичных декорациях почтовой станции XIX века.В финале спектакля душевное чаепитие с авторскими пряничками и уникальным брендом «дорожного» чая оставит у гостей приятное послевкусие.

Начало сеансов: 12:00 -13:30

15:00 – 16:30

Стоимость билета: 1 400 рублей. Без льгот. Билеты можно приобрести на сайте

Литературно-художественный музей-усадьба «Приютино»

Адрес: Ленинградская область, Всеволожск, Дорога Жизни, 5Д

4 – 8 июня

4 июня (среда)

12:00 –13:30 Интерактивная программа для семейных групп с детьми от 6 до 12 лет «Вместе с Пушкиным».

Количество мест ограниченно. Запись по телефону +7 (921) 630-50-86.

Стоимость билета: 350 рублей. Группа до 12 человек.

5 июня (четверг)

11:00 – 12:00 Обзорная экскурсия по музею для участников квеста

Стоимость билета: 500 рублей полный, 350 и 200 рублей льготный

12:00 – 13:00 Квест – детективная игра в парке «В поисках преступника» по произведению А.С. Пушкина «Жених» для педагогов начальных школ Мурино.

Закрытое мероприятие для учителей



6 июня (пятница)

12:00 - 14:00. Открытый микрофон. Чтение стихов Пушкина. Парк.

Вход бесплатный.

15:00 – 16:30 Тематическая экскурсия «Пушкин в Приютине».

Продолжительность 2 ак.ч. (1,5 часа)

Количество мест ограниченно. Запись по телефону +7 (921) 630-50-86

Стоимость билета: 600 рублей полный, 450 и 300 рублей льготный

(с перечнем льготных категорий можно ознакомиться по ссылке)

16:30 – 17:30 Обзорная экскурсия по музею.

Продолжительность 1 час

Количество мест ограниченно. Запись по телефону +7 (921) 630-50-86

Стоимость билета: 500 рублей полный, 350 и 200 рублей льготный

(с перечнем льготных категорий можно ознакомиться по ссылке)

18:00 – Спектакль «Граф Нулин» театра «На Литейном»

Продолжительность 60 минут.

Стоимость билета 800 рублей

https://naliteinom.ru/repertuar/afisha/?cat=10&type=

7 июня (суббота)

10:30 - 12:00 – Обзорная экскурсия для участников «Пушкинских чтений» «ЛГУ им. А.С. Пушкина»

Стоимость билета: 600 рублей полный, 450 и 300 рублей льготный

(с перечнем льготных категорий можно ознакомиться по ссылке)

12:00 - Фестиваль «В гости к Олениным»

8 июня (воскресенье)

11:00 – 12:00 – Мастер-класс по аппликации «У Лукоморья дуб зелёный» для семейных групп с детьми от 5 до 9 лет

Количество мест ограниченно. Запись по телефону +7 (921) 630-50-86

Стоимость 200 рублей. Группа 15 человек.

16:00 – 17:00 – Концерт «Там на неведомых дорожках». Романсы и арии из опер на стихи А.С. Пушкина прозвучат в исполнении артистов творческого объединения «Артист и К*»

Вход по музейным билетам: 300 рублей полный, 150 рублей льготный