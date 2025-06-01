Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 2 июня
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 2 июня 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
02.06.25 с 10:00 до 18:00
Веревское ТУ:
д. Ижора
д. Зайцево
тер. СНТ Дони
д. Дони
02.06.25 10.00 до 18.00
Пудостьское ТУ
д. Скворицы
03.06.25; 04.06.25 с 10.00 до 20.00
Сусанинское ТУ
п. Кобралово ул. Молодежная,
ул. Юности, ул. Петровская
массив «Березовая Роща»
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