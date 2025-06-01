Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 2 июня

Всемирный день отказа от табака отмечается 31 мая: ВОЗ обеспокоилась, что количество смертей из-за табакокурения исчисляется миллионами, и установила в конце 1980-х памятную дату. С тех пор каждый год в последний день весны по всему миру проходят антитабачные акции, ведется пропаганда отказа от курения. Кое в чем даже удалось преуспеть.