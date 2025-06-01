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Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 2 июня

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 2 июня 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

02.06.25 с 10:00 до 18:00        

Веревское ТУ:

д. Ижора 

д. Зайцево 

тер. СНТ Дони

д. Дони

 

02.06.25 10.00 до 18.00

Пудостьское ТУ

д. Скворицы

 

03.06.25; 04.06.25 с 10.00 до 20.00

Сусанинское ТУ

п. Кобралово ул. Молодежная,

ул. Юности, ул. Петровская

массив «Березовая Роща»