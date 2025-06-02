Ленобласть — защитникам Отечества

Глава региона также обещал оказать содействие в том, чтобы спортивные объекты в приоритетном порядке предоставлялись командам участников СВО для тренировок.

Заявления об этом Александр Дрозденко сделал в ходе посещения филиала Фонда «Защитники Отечества», отметившего свое двухлетие.

«Задача стоит, чтобы каждый, кто возвращается со специальной военной операции, смог найти свое место в жизни — в работе, может быть, в спорте. Мы договорились, что у нас единым окном помощи будет фонд. Если кому-то нужна работа, то через фонд выход к нам для возможности трудоустройства, если кому-то нужно обучение, переобучение, то также фонд подбирает эту возможность. Если есть ребята, кто получил ранения, увечья, инвалидность, то мы и здесь готовы полностью оказывать помощь в обучении, переобучении, трудоустройстве» — подчеркнул губернатор.

В Ленинградской области реализован комплекс мер социальной поддержки участников специальной военной операции и членов их семей, включающий более 85 видов различных выплат, льгот, компенсаций. Поддержка предоставляется по 4 жизненным ситуациям: призыв на военную службу (14 мер), прохождение военной службы (56 мер), увольнение с военной службы (53 меры), потеря кормильца (52 меры членам семей погибших участников СВО).