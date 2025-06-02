В Ленобласти выбрали лучшую маму-предпринимателя

Как рассказала Любовь, идею для бизнеса подсказал муж. Реализовать задуманное получилось лишь в марте этого года. Сейчас студия специализируется на услугах 3D-печати и направлена на выполнение профессиональных заказов от частных лиц и компаний.

Победа в конкурсе для Любови стала полной неожиданностью. Тем не менее, она знает, на какие цели направить свой приз. По словам победительницы, студия пополнится новым оборудованием, а именно мощным персональным компьютером.

«Программа «Мама-предприниматель» проходит в Ленинградской области не первый год. И каждый раз мы продолжаем восхищаться нашими участницами. На протяжении недели они проходят обучение, посещают лекции и мастер-классы, зачастую с маленькими детьми на руках. Многие из этих смелых женщин уже успешно ведут бизнес и строят амбициозные планы на будущее. Мы желаем им терпения на этом нелегком пути, а Фонд поддержки предпринимательства всегда готов оказать необходимую помощь», - отметил директор Ленинградского фонда поддержки предпринимательства Вадим Аверин.

Образовательная программа в Ленинградской области проходила с 26 по 30 мая. Заявки на участие в проекте подали более 70 предпринимательниц.