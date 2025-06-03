Ленобласть на ПМЭФ-25 представит новые инвестпроекты и планы развития

«В проектах этого года обращает внимание явный приоритет пищевой и перерабатывающей промышленности: кондитерские изделия «Любимый край» и «Можно всегда», сиропы-топпинги «Берримор», биологически активные добавки «ПОЛАРФАРМ», готовые блюда «КЦ ИКС», сидр «Солвиль». Правильная тенденция — по стратегии наша задача: здесь в Ленобласти с углублением переработки наращивать дополнительную стоимость продукции", — рассказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Среди отраслевых лидеров направлений — инвестиции в объекты размещения в Ленобласти и туристскую инфраструктуру.

Также в деловой программе предусмотрено подписание соглашений о сотрудничестве с правительствами республик, общественными организациями, компаниями, региональными институтами развития.

«Открываем новые горизонты» – главный слоган присутствия Ленинградской области на ПМЭФ-25. Он включает в себя. Стенд выполнен в эстетике морского порта, чтобы подчеркнуть роль региона в международной торговле, а digital-контент на экранах отражает многообразие актуальных логистических направлений и возможности новых внешнеэкономических связей. В оформлении используются элементы, имитирующие атрибуты портовой инфраструктуры: контейнеры, бакены и краны, которые органично разделяют стенд на несколько функциональных зон.

«Капитанский мостик» – это зона управления регионом, где с помощью интерактивной панели можно выбрать, какой именно контент будет отображаться на экранах, и ознакомиться с «корабельным расписанием» – программой мероприятий текущего дня. Здесь же пройдет церемония подписания новых инвестиционных соглашений.

Для инвесторов и представителей регионов на «капитанском мостике» будет осуществляться демонстрация функционала Личного кабинета инвестора (ЛКИ) и Инвестиционной карты Ленобласти – ИРИС. А через личный кабинет менеджера можно будет ознакомиться с возможностями системы «Зеленый коридор» и основными принципами ее работы.