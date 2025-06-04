Губернатор 47 региона – на встрече с защитниками

Александр Дрозденко признался, что старается систематически встречаться с участниками спецоперации и их близкими, чтобы послушать напрямую, какие есть проблемы. Несмотря на то что в Ленинградской области целых три отделения фонда «Защитники Отечества» (в Выборге, Всеволожске и в Гатчине), больше всего мер поддержки бойцов и их семей – 84 и есть лучший в России Кластер комплексной реабилитации и адаптации участников СВО, глава региона лично вникает в эти вопросы.

«Главное, чтобы наши герои и их семьи чувствовали эту всестороннюю поддержку – и моральную, и материальную – не на бумаге, а на деле. И чтобы, возвращаясь с фронта, ребята не терялись», – подчеркнул губернатор.

Чтобы привлечь в фонд «Защитники Отечества» вернувшихся с фронта ветеранов, глава региона дал поручение ввести разовую материальную помощь для демобилизованных бойцов: «Думаю, за выплатой ребята не откажутся прийти. А мы сможем помочь и никого не пропустить».

Александр Дрозденко отметил необходимость привлекать самих бойцов к работе фонда «Защитники Отечества»: «Надо вводить в ряды социальных координаторов участников СВО. Мы готовы рассмотреть возможность доплаты за счет бюджета Ленинградской области».

Говоря о поддержке героев, Александр Юрьевич подчеркнул, что каждый, кто возвращается с фронта, должен найти свое место в жизни: устроиться на работу, пройти переобучение, лечение или реабилитацию. Участникам СВО, получившим ранения, увечья, инвалидность, в регионе готовы оказать помощь в трудоустройстве и в адаптации к мирной жизни. Работодателям в Ленобласти начали выплачивать миллион рублей за предоставление рабочего места ветеранам спецоперации с инвалидностью и компенсировать половину заработной платы в первые полгода.

Также губернатор объявил о новом приложении сил демобилизованных: начинается формирование дополнительных отрядов Ленспаса – это подразделения, которые раньше оказывали помощь в спасении при ДТП и на водах. Теперь их функции расширяются:

- Формируются новые подразделения, в приграничных районах – Выборгском и Кингисеппском – ребята будут работать на постоянной основе. Функционал будет включать не только поисковые работы, но и помощь пограничникам, в том числе дежурство на границе и контроль соблюдения всех приграничных мероприятий, поддержку МЧС, пожарных. Каждое подразделение заключит договоры с добровольцами: те, кто прошел СВО, будут привлекаться два-три раза в месяц на дежурство, с оплатой (плюс страховка и три дня к отпуску).

Александр Дрозденко акцентировал внимание на необходимости усилить меры безопасности в регионе:

- Враг не дремлет. У нас самая протяженная граница со странами НАТО. Опыт Курска, Брянска, Белгорода показывает, что нам нужно иметь собственные подразделения. Мы их будем финансировать. Серьезное подразделение по областной безопасности будет создано на базе Ленинградских спасателей: у них уже есть технические возможности, обучающие классы и многое другое.

«Оброк на СВО»

Губернатор ответил на многочисленные вопросы ветеранов спецоперации и социальных координаторов. Участники встречи, пользуясь случаем, говорили о наболевшем и вместе с тем благодарили главу региона и сотрудников фонда «Защитники Отечества» за всестороннюю помощь и поддержку.

Один из вопросов касался земельных участков, которые в Ленинградской области предоставляют участникам спецоперации и их семьям. Как известно, на участки в хороших местах – очередь, земли не хватает, а там, где ее много, селиться никто не хочет. Александр Дрозденко рассказал, как решается в области этот вопрос:

- Бизнес назвал это «оброк на СВО», а мы назвали «Фонд поддержки СВО». Сегодня любой предприниматель, который имеет в собственности земельный участок и хочет заявить его под садоводство, дачное некоммерческое партнерство, включить в границы населенного пункта, должен отдать в пользу фонда комитета по управлению имуществом 20% земли, которая ничем не обеспечена, и 10%, если участок уже в составе массива и подготовлен: с дорогой, электроэнергией и водоснабжением.

За счет этих процентных отчислений проблему планируется решить в течение года. В Гатчинском округе, например, уже заявилось несколько предпринимателей, готовых отдать часть земли. Тема движется.

Губернатор уточнил и второй аспект. Земельный сертификат выдается всем, кто подписывает контракт в Ленинградской области, и все хотят получить участки в Гатчине, Всеволожске, Ломоносовском или Выборгском районах, т.е. в муниципальных образованиях с дефицитом земли.

- Мы приняли решение, что претендовать на получение земельных участков в этих муниципалитетах могут только те участники СВО, кто на момент подписания контракта там проживал,

– сказал Дрозденко. – Почему всполошились? Был факт: из десяти участков во Всеволожском районе, которые дали не жителям Ленобласти, семеро тут же их продали. А мы очень заинтересованы выдавать помощь именно землей, а не деньгами, даже готовы помогать создавать фермерские хозяйства. Но – берите землю в Лужском, Сланцевском, Подпорожском районах. Приходите, ассимилируйтесь, живите. Не хотите – отоварим сертификат деньгами. И сумму будем ежеквартально индексировать с учетом инфляции. Если все навалятся на один район, а тем более на одно поселение, проблема не решится. Жителям же Сосновоборского городского округа мы, наоборот, предлагаем на выбор землю в других районах Ленинградской области, потому что в Сосновом Бору своей земли нет. Это оптимальный выход из сложившейся ситуации.

Кроме того, Александр Дрозденко объявил, что стоимость земельного сертификата для тех, кто подписывает контракт в Ленобласти, увеличится до 450 тысяч рублей.

Время героев Команды 47

Ветеран СВО Александр Богданов попросил помочь детям своего брата – тоже мобилизованного, которые осиротели после смерти отца: он скончался дома во время отпуска от заражения крови и не получил ни статуса, ни льгот.

- Я в таких ситуациях отдельным своим распоряжением даю статус ветерана. По крайней мере, для наших организаций все эти льготы действуют, – ответил губернатор. – К тому же если боец умер, находясь в отпуске, он в любом случае находился в статусе участника специальной военной операции. И надо выяснить, не стала ли причиной смерти травма, полученная во время боевых действий.

Руководитель гатчинского отделения Ассоциации ветеранов СВО Игорь Петрушенко поинтересовался, будет ли продолжена программа «Время героев Команды 47».

- Желающих, конечно, гораздо больше, чем мы можем обучить и трудоустроить, – признался губернатор. – Сейчас 433 заявки, а квота – 47. Поэтому через полгода мы вернемся к этому конкурсу, но в руководящем звене могут участвовать только люди с высшим образованием. Однако есть очень много подразделений государственных учреждений, где можно находиться на должности без высшего образования. Я думаю, что осенью мы объявим второй набор в программу «Время героев Команды 47». Дальше раз в полгода будем проводить набор и разделим его на два потока: руководящие кадры с высшим образованием и руководящие кадры второго уровня, где высшее образование не требуется. У кого нет и среднего специального, после отбора направим на обучение со специальной стипендией.

Кроме того, губернатор анонсировал новый проект: во Всеволожске на площадке Кластера комплексной реабилитации и адаптации начинается строительство большого цеха «Бизнес-инкубатора народного ВПК», где будут производить всё для нужд спецоперации: дроны, средства защиты и многое другое. Трудоустраиваться туда будут участники СВО – те, кто хочет продолжать вносить свой вклад в победу. Впоследствии это производство будет работать в мирных целях – БПЛА необходимы во многих отраслях.

Зубопротезирование и спорт

На встрече прозвучало предложение частично или полностью оплачивать установку зубных протезов участникам СВО. На данный момент демобилизованные занимаются дорогостоящей процедурой зубопротезирования за свой счет.

- Мы сейчас продумаем, какой будет лимит финансирования, потому что брать на себя всё – может никаких денег не хватить, – ответил глава региона. – Возьмем какой-то годовой лимит – то, что мы способны компенсировать, среднюю сумму, не маленькую и не максимальную. Это будет либо квота – через медучреждения системы ОМС, либо выплата компенсации после лечения.

Кроме того, как поделился Александр Дрозденко, область планирует взять на себя расходы на реабилитационные мероприятия при потере слуха, которая наблюдается у многих бойцов. А современные слуховые аппараты тоже недешевы.

Отвечая на вопрос про специальные спортивные комплексы для участников СВО и их семей, губернатор пообещал, что по заявкам команд и групп спортзалы, бассейны, ледовые арены для занятий участников СВО будут предоставляться приоритетно. Александр Дрозденко подчеркнул, что направит соответствующие инструкции главам администраций.

От участников встречи прозвучало предложение сформировать профессиональную команду «Ленинградец» из ветеранов СВО для участия в турнирах по следж-хоккею. Глава региона поддержал идею, отметив, что спортивные команды участников СВО из Ленобласти должны быть обеспечены единой формой и достойным транспортном для поездок на соревнования.

Лесоповал отменяется

Заместитель руководителя по правовым вопросам Ленинградского филиала фонда «Защитники Отечества», супруга действующего участника СВО Татьяна Семенова подняла вопрос юридической помощи для представления интересов в суде. Ветеранам спецоперации и их близким, не имеющим юридического образования, тяжело заниматься этим самостоятельно.

Губернатор поддержал инициативу работников фонда внести изменения в региональное законодательство о компенсации расходов участников СВО на юридическое сопровождение в суде.

Социальный координатор фонда, супруга бойца спецоперации Марина Солдатенко рассказала, что такая мера поддержки, как выделение участникам СВО 150 кубов леса для строительства домов, не работает.

Оказалось, глава региона в курсе и возмущен установленными правилами.

- Положение сделали такое, что, честно говоря, легче отказаться, чем получить этот лес, – заметил Александр Дрозденко. – 150 кубометров – самозаготовкой. То есть человеку предлагается: вот тебе порубочный билет, иди готовь себе 150 кубов леса и вывози, как хочешь. Есть идея уменьшить объем до 100 кубов, но поделить зону ответственности с бизнесом. Если рядом есть арендатор леса, он передает 100 кубов леса семье участника СВО по себестоимости, а мы компенсируем потом эту себестоимость людям. Если рядом соответствующего бизнеса нет, Ленобллес заготавливает 100 кубов леса и также передает семье бойца, а мы учитываем эти расходы в смете.

«Бездомных быть не должно!»

На встрече с главой региона поднимался вопрос обеспечения жильем тех участников спецоперации, кто остался без крыши над головой. По данным сотрудников фонда «Защитники Отечества», часть демобилизованных может попасть в категорию бездомных.

Александр Дрозденко предложил два варианта решения вопроса: одиноким и бездомным ветеранам спецоперации предоставлять общежитие – на условиях обязательного трудоустройства, т.е. будет даваться гарантия трудоустройства с гарантией общежития. Семейным – арендное жилье до подхода очереди.

Глава гатчинской администрации Людмила Нещадим рассказала, что в Гатчинском округе работает несколько муниципальных программ, и в текущем году будут обеспечены жильем четыре семьи бойцов СВО, которые в свое время были признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий как проживающие в аварийных домах.

- В нашем обществе – и конкретно в Ленинградской области – участников СВО с категорией «бомж» быть не должно. Точка, – отрезал губернатор. – Дальше всё зависит от человека. Возможно, кто-то уходил туда, будучи гражданином без определенного места жительства. Но когда этот боец вернется, мы должны сделать всё, чтобы у него такой ситуации больше не было.

Екатерина Дзюба