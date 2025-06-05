Где отключат свет в Гатчинском округе 6 июня
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 6 июня 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского округа:
Рубрики: ЖКХ
06.06.25 с 10.00 до 18.00
Пудостьское ТУ:
д. Скворицы.
06.06.25 с 10.00 до 17.30
Таицкое ТУ:
д. Александровка.
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