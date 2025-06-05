В Гатчинском округе увековечат память выдающегося оружейника Владимира Фёдорова
Инициативу жителей деревни Мельница Гатчинского округа по установке памятного знака создателю первой в мире автоматической винтовки поддержала депутат Государственной Думы от Ленинградской области Ольга Занко.
Ленинградская область продолжает работу по сохранению исторического наследия региона. В начале года жители деревни Мельница Гатчинского округа выступили с инициативой установки памятного камня с мемориальной табличкой в честь выдающегося русского оружейника Владимира Григорьевича Фёдорова.
«Это место — часть нашей общей памяти. Здесь жил человек, изменивший историю оружейного дела, чей труд стал основой для развития отечественной школы автоматического оружия. Даже несмотря на то, что проект не победил в конкурсе поддержки гражданских инициатив партии «Единая Россия», мы не могли остаться в стороне», — отметила Ольга Занко.
Благодаря обращению депутата к заместителю председателя правительства Ленинградской области Владимиру Цою удалось найти возможность для реализации инициативы. Вместе с главой Кобринского территориального управления Вячеславом Федорченко определены возможные места установки памятного камня, а также этапы и сроки работ.
«Владимир Григорьевич Фёдоров — это пример преданности делу и Родине. В сложные для страны годы он заложил основы, которые до сих пор имеют огромное значение. Уверена, что сохранение таких имён — наш долг перед будущими поколениями», — подчеркнула Ольга Занко.
Установка памятного знака станет ещё одним шагом в сохранении исторического наследия Ленинградской области и данью уважения великому инженеру.