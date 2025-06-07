Открыт прием заявок на получение нагрудного знака «Доброволец России» за волонтерскую деятельность. Его вручат в этом году впервые.

Помимо этого, к награждению нагрудным знаком могут быть представлены доноры крови, плазмы, костного мозга с большим опытом донаций и те, кто содействует развитию донорства костного мозга или стволовых клеток.

«Нагрудный знак «Доброволец России» — это, безусловно, самая почетная награда для тех, кто изо дня в день принимает участие в различных направлениях добровольческой деятельности, будь то волонтерство на мероприятиях, донорство крови, помощь в сборе гуманитарной помощи, участие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Ленинградская область богата хорошими людьми, на едином портале Добро.рф, оператором которого в нашем регионе является Ресурсный добровольческий центр, зарегистрировано уже свыше 46 тысяч жителей области, и каждый из них при наличии значимого вклада в развитие добровольчества или при совершении героического поступка может получить представление на знак «Доброволец России», - рассказал Сергей Иващенко, руководитель Государственного бюджетного учреждения Ленинградской области «Ресурсный добровольческий центр»

Порядок поощрения и награждения за добровольческую (волонтерскую) деятельность нагрудным знаком «Доброволец России» утвержден постановлением Правительства Российской Федерации. Подробная информация о получении нагрудного знака «Доброволец России» доступна на сайте: https://доброволецроссии.рф/

Подача заявок и документов осуществляется до 29 июня 2025 года лично через Комитет по молодежной политике Ленинградской области по адресу: г. Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д. 2, стр.1. Телефон для консультации и связи: +7(812)539-42-50.

С 2025 года развитие добровольческой деятельности входит в число ключевых направлений национального проекта «Молодежь и дети». При реализации нацпроекта планируется вовлечь в добровольчество 45% молодых людей до 2030 года. Свыше 46 тысяч человек из Ленинградской области уже зарегистрированы на «Добро.РФ». Поддержку и координацию волонтёрской деятельности в регионе осуществляет ГБУ ЛО «Ресурсный добровольческий центр».