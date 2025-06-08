Где отключат свет в Гатчинском районе 9 июня
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 9 июня 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
09.06.25 с 10.00 до 18.00
Пудостьское ТУ:
д. Скворицы
09.06.25 с 10.00 до 18.00
Пудомягское ТУ:
п. Лукаши;
п. Лукаши, тер. СНТ Комсомолец;
д. Вярлево;
п. Лукаши, ул. Средняя, ул. Овражная, ул. Красная;
д. Корпикюля;
д. Вярлево, ул. Дорожная.
09.06.25 с 09.00 до 17.30
Таицкое ТУ:
д. Александровка.
09.06.25 с 09.00 до 17.30
Дружногорское ТУ:
д. Кургино.
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