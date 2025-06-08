Поиск на сайте
Новости Официально Справочник Архив Спецпроекты Рубрики Контакты

Где отключат свет в Гатчинском районе 9 июня

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 9 июня 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

09.06.25 с 10.00 до 18.00

Пудостьское ТУ:

д. Скворицы

 

09.06.25 с 10.00 до 18.00

Пудомягское ТУ:

п. Лукаши;

п. Лукаши, тер. СНТ Комсомолец;

д. Вярлево;

п. Лукаши, ул. Средняя, ул. Овражная, ул. Красная;

д. Корпикюля;

д. Вярлево, ул. Дорожная.

 

09.06.25 с 09.00 до 17.30

Таицкое ТУ:

д. Александровка.

 

09.06.25 с 09.00 до 17.30

Дружногорское ТУ:

д. Кургино.

 