Праздник отзывчивых и милосердных

5 июня в Гатчинском доме культуры состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню социального работника.

Руководители Гатчинского округа Виталий Филоненко и Людмила Нещадим сердечно поздравили тех, кто трудится в сфере социального обслуживания.

- Дорогие коллеги, хочу поблагодарить вас за то, что вы есть, и мы с вами являемся членами одной большой, дружной ленинградской семьи, – обратилась Людмила Нещадим к присутствующим в зале. – Во все времена нужны были люди, кто по зову сердца, по призванию отдаёт себя служению людям и дарит любовь, заботу и добро всем, кто в этом нуждается. Я преклоняюсь перед трудом каждого из вас! Вы решаете очень важную задачу, чтобы тот, кто оказался в трудной жизненной ситуации по разным обстоятельствам, не потерялся в этом океане бурной жизни, а знал, что обязательно найдется спасительный маячок, который даст возможность, силы и желание прибиться к берегу, где подарят надежду, свет, тепло, любовь и заботу. Будьте и вы здоровы и счастливы! И не откладывайте счастье на завтра – пусть оно будет именно сегодня. С праздником, дорогие мои земляки и коллеги!

В этот день виновники торжества получали заслуженные награды – за многолетний добросовестный труд в сфере социального обслуживания населения. Почетные грамоты главы Гатчинского округа были вручены соцработнику Медико-социального центра Татьяне Кураковой и председателю правления Гатчинской школы третьего возраста Татьяне Кучер.

Благодарности главы Гатчинского округа объявлены сотрудницам Медико-социального центра Елене Ивановой, Наталье Ищенко, Светлане Табунидзе, младшей медицинской сестре Гатчинского дома реабилитационного проживания Елене Павловой, эксперту 1 категории Центра социальной защиты населения в Гатчинском округе Юлии Щербининой.

18 человек – сотрудники Центра соцзащиты, ООО «Современная медицинская служба», компании «Стомамедсервис», Школы третьего возраста, центра социального назначения «Конкордия-плюс», Гатчинского дома реабилитационного проживания, Медико-социального центра, Гатчинского реабилитационного центра для детей и подростков «Дарина», Сиверского ресурсного центра – за большой вклад в развитие системы социальной защиты населения были отмечены благодарностью администрации Гатчинского округа.

Людмиле Нещадим, чья жизнь долгие годы была тесно связана с социальной деятельностью, в честь профессионального праздника вручили букет белых роз.

Работников социальной сферы поздравили депутаты Законодательного собрания Ленинградской области Татьяна Бездетко и Людмила Тептина. Парламентарии вручили благодарственные письма сотрудникам организаций соцзащиты, волонтерам и общественным деятелям. Так, за многолетний добросовестный труд в сфере соцзащиты населения награждены специалисты Гатчинского центра социальной защиты Татьяна Вознесенская, Лариса Жиганова, Марина Панкратова, Татьяна Тютина, Любовь Цыпленкова, а также воспитатель реабилитационного центра «Дарина» Юлия Морарь.

За активную общественную деятельность по сбору помощи нашим бойцам в зоне специальной военной операции награду получили: волонтер «Команды Карлсона» Ринат Абдулин и волонтер центра «ZOV Федотовой» Оксана Жентимир. Также за большой вклад в дело оказания помощи и поддержки участникам спецоперации и членам их семей награжден Ленинградский филиал фонда «Защитники Отечества».

Руководитель гатчинского отделения Ассоциации ветеранов СВО Игорь Петрушенко отмечен благодарственным письмом Заксобрания Ленобласти за активную общественную деятельность и весомый вклад в патриотическую работу. Сотрудник организации «Святоград» Екатерина Соловьева поощрена наградой областного парламента за работу с многодетными и малообеспеченными семьями.

С профессиональным праздником коллег поздравила заместитель председателя комитета по социальной защите населения Ленинградской области Мария Санникова. Она вручила лучшим работникам социальной сферы Гатчинского округа почетные грамоты и благодарности.

В праздничной концертной программе приняли участие творческие коллективы и исполнители Гатчинского округа и Петербурга. Песне «Русский мужик» в исполнении участника специальной военной операции Геннадия Сухоты зал аплодировал стоя.

Екатерина Дзюба