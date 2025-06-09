Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 10 июня

В Штабе общественной поддержки «Единой России» в Гатчине состоялась встреча с депутатом Государственной Думы от партии «Единая Россия» Ольгой Занко. На встрече обсудили проект «ПолитЗавод», который нацелен на вовлечение молодежи в политическую жизнь страны и региона и представляет собой значимую инициативу, ориентированную на создание кадрового резерва для партийной структуры с поддержкой опытных специалистов из разных областей, среди которых есть и депутаты от партии «Единая Россия».