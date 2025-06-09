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Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 10 июня

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 10 июня 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

10.06.2025 с 09:00 до 15:00

г. Гатчина:

 ул. Русинова д. 8,12,14

 ул. Рощинская д. 28,29,30, 34,38.