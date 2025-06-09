В Гатчине дали старт региональному «ПолитЗаводу» — уникальной площадке для молодых и активных

На данный момент молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет проходят очно-заочную образовательную программу по четырём направлениям: технолог предвыборного штаба, политический спикер, менеджер общественных проектов и специалист в области политического СММ и дизайна. Участники смогут находить единомышленников и продвигать свои собственные инициативы, что станет важным шагом к формированию активной гражданской позиции и социальной ответственности среди молодежи.

И именно очным встречам, которые особенно так ценны ребятам, в Ленинградской области дала Ольга Николаевна.

«Сегодня мы дали старт региональному «Политзаводу» — уникальной площадке для молодых и активных. Этот проект «Единой России» даёт возможность молодежи получить знания о государственном управлении и политических процессах, а также проявить себя как будущих лидеров страны. Важно, чтобы молодые люди понимали: их мнение важно, их энергия нужна, а их идеи основа для реальных изменений. Уверена, именно здесь, в регионах, рождаются новые имена, которые в будущем будут определять вектор развития России», - прокомментировала Ольга Занко.

Напомним, что по итогам проекта 500 лучших участников получат возможность пройти стажировки в органах власти и избирательных штабах, а также внести свой вклад в развитие политической системы страны.

Куратор Федерального образовательного проекта «ПолитЗавод» в Ленинградской области Николай Рубан выразил благодарность депутату Госдумы за старт проекта: «Стартовали очные встречи нашего проекта, и для ребят стало неожиданностью, что первый же спикер - депутат Государственной Думы. Задрали планку - будем и дальше удивлять участников проекта интересными спикерами и крутыми мероприятиями. Получилась интересная оживлённая беседа. Благодарим Ольгу Николаевну и её команду! Начало маршрута проложено! Дальше - больше!», — прокомментировал Николай Рубан.