Фестиваль ЛетоПаркКино приглашает в прошлое

Гатчина всегда удивительная, разная: очарование парков, уголки старого города. Она похожа на большую интересную красочную книгу. В разные годы Гатчиной управляли великие люди, о ней говорили писатели и поэты, музыканты слагали песни, на этой земле трудились знаменитые врачи и изобретатели.

Конечно, все, кто живет в этом городе, пишут его историю. Ведь каждая улица, дворы, переулки, парки и озёра имеют свои характерные названия, с любовью данные горожанами. Чем жила Гатчина в советское время? Что радовало или огорчало? Как встречались, влюблялись, танцевали и пели?

Вместе с артистами театра и кино вспомним забытые названия улиц и уголков Гатчины, песни, которые пели во дворах под гармошку, популярные линейные танцы и конечно споём пени о Гатчине наших любимых гатчинских поэтов.

Начало в 18:00. Вход свободный. Приоратский парк, за зданием Гатчинской школы № 4 (улица Чкалова, д. 2). Геоточка: https://yandex.ru/maps/-/CHSveWpU

В это время на площадке фестиваля будет работать фотозона с ретромашиной.

Продолжится программа в 19:00 показом фильма «Любовь Советского Союза» (реж. Никита Высоцкий, Илья Лебедев, Дмитрий Иосифов, 2024 г., 148 мин. 18+).

Полное расписание на весь сезон можно найти на сайте: https://letoparkkino.ru/