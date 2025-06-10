Как оставить на даче глухой забор и не получить штраф

По строительным нормам, которые действуют, между соседскими участками можно поставить любой забор, но он должен быть "прозрачен". Эти нормы существовали и раньше, но их практически никто не применял. Вместо сплошного забора может быть сетка-рабица, штакетник или живая изгородь. Есть и четкие разграничения по высоте - такой забор не должен быть выше одного метра 80 сантиметров.

Подобные меры объясняются тем, что количество конфликтов между соседями перевалило все мыслимые рамки и продолжает увеличиваться. Дачи, особенно небольшие, окруженные со всех сторон металлическим листами, превращают участок в печку. Там нечем дышать, не растет большинство зеленых насаждений и так далее.

За нарушение этих норм положен штраф, сопровождающийся вручением требования убрать сплошной забор.

Хотя есть ситуации, когда такой забор можно оставить в неприкосновенности. Сплошной забор между соседями можно не трогать, если удастся договориться полюбовно. И если соседи сочтут, что им это не мешает. Но одно лишь устное согласие не подойдет. Если хозяева соседнего участка не возражают против глухого забора, они должны это зафиксировать "в письменной форме".

Так что если соседи в письменном виде не возражают против подобной ограды, тогда глухой забор можно не трогать. Такое письменное согласие надо отнести в поселковую администрацию либо в администрацию своего СНТ. Оно будет основанием для невмешательства.

Как разъясняют специалисты, главная цель подобного новшества с глухими заборами - обеспечить лучшее освещение дачных участков и свободную циркуляцию воздуха.

Это крайне важно как для самих граждан, так и для растений, которые плохо реагируют на тень, создаваемую высокими и глухими заборами соседей. Особенно, если забор металлический и летом раскаляется.

Интернет до сих пор завален рекламой фирм, предлагающих дачникам металлические листы высотой до трех и более метров в качестве забора. Но из-за них никаких плодоносящих садов, цветочных клумб или ягодных грядок на шести сотках, окруженных подобными глухими стенами, не вырастет. Да и самим хозяевам в окружении таких стен тяжело дышать. Так что отдыхом на даче подобное времяпрепровождение очень трудно назвать.

А вот со стороны улицы или дороги такие глухие заборы по-прежнему можно, да и нужно строить в дачных поселках и СНТ без ограничений.

Легкие и продуваемые ограждения должны уменьшить число конфликтов между дачниками. Сегодня недовольные сплошными заборами соседей граждане жалуются на невыносимые условия и в полицию, и в прокуратуру, и в суды, где надеются найти управу на таких соседей. Причем, по подсчетам специалистов, таких жалоб в последние годы стало в разы больше.

Но таким гражданам по закону до недавнего времени помочь было невозможно. Никаких предельно допустимых норм по высоте или качеству забора между дачными участками не существовало до сегодняшнего дня в принципе. А теперь они есть.

Тем же, кто уже построил сплошные заборы, власти рекомендуют как можно быстрее привести их в соответствие с новыми требованиями.

При этом важно помнить, что ограждения должны стоять строго по границам участков. Если есть споры о том, где именно проходит граница, стоит пригласить кадастрового инженера.

Для тех же, кто не будет следовать новым правилам, подготовлен неприятный сюрприз - их ждет штраф от 5 до 30 тысяч рублей, либо демонтаж забора. Если точнее, размер штрафа составит до 1,5 процента от кадастровой стоимости участка

Чтобы заменить ограждение в случае несоответствия требованиям, необходимо также получить письменное согласие от соседа.

В случае отказа можно самостоятельно демонтировать забор, но только после того, как кадастровый инженер определит границы участка.

А местная власть напомнит - ограждения должны стоять строго по границам участков.

Наталья Козлова, “Российская газета”

Фото Сергей Михеев/РГ