Огонь не дремлет

Недавний пожар на дачном участке в поселке Слудицы Гатчинского округа, который произошел в минувшие выходные, стал напоминанием о важности соблюдения мер безопасности на дачных участках, особенно в условиях сухой и жаркой погоды.

Ответственность владельца дачного участка за предотвращение пожара — это не только юридическая обязанность, но и моральный долг перед собой, своей семьей и окружающими. Соблюдение правил пожарной безопасности, регулярные проверки и обучение — ключевые факторы для создания безопасной среды на даче. Каждый из нас может внести свой вклад в предотвращение трагедий, связанных с огнем.

ОНД и ПР Гатчинского округа