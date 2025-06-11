Они сражались за Родину

История семьи Мейрама также неразрывно связана с судьбой нашей Родины. Казахская семья родом из Омска. Во время Великой Оте­чественной войны 16­летний дед скульптора прибавил себе в метрике два года и ушел на фронт. На Третьем Украинском фронте он был артиллеристом и служил в тех подразделениях, где использовали грозное и легендарное оружие «Катюша». Он мало рассказывал о том времени, потому что воспоминания с линии фронта были иногда очень тяжелыми. Однажды их позиции обнаружил немецкий истребитель и устроил просто кошмар, по итогу которого немногие выжили. Все­таки боец, хоть и храбрый, но был еще подростком, его позже отправили с передовой. Возможно, это и спасло ему жизнь, он вернулся домой. «В детстве на 9 Мая мы всегда приезжали к нему. Но праздник был тихий, без пафоса, даже больше семейный. Сам дед обязательно в этот день встречался с такими же, как он, ветеранами. Это были воины, – рассказывает Мейрам Баймуханов, ­ которые отвечали за себя, за страну и несли это бремя на себе. В каждой семье День Победы – это на генетическом уровне, это лежит в основе менталитета. Несомненно, 9 Мая – это столп, на котором строится наша личность, наше поведение как народа».

Специальная военная операция оставила свой, к сожалению, трагический след и в семье Баймуханова:

– У меня был двоюродный братишка… К сожалению, был… Написал семье, что уехал в командировку. И мы даже не подозревали, что именно с ним происходило. Естественно, когда мы увидели по телевизору происходящие события в феврале 2022­го, мы всё поняли… Он был десантником, храбрым воином, добрым человеком. До сих пор нам очень сложно принять, что его больше нет. Есть время до и есть время после.

Творческий человек обычно все свои эмоции сублимирует в творчество. Именно так живут писатели, композиторы, поэты, художники и скульпторы. Тяжелые переживания трагической судьбы своего брата­героя Мейрам воплотил в первую свою работу. Она была посвящена именно брату. И именно она стала основой монумента, который был создан в рамках конкурса на лучший проект. Мейрам Баймуханов реально вложил в нее свою душу.

Три воина стоят в бетонных руинах. Все они очень разные. На первом плане – боец, у которого на груди автомат, он в случае опасности моментально сработает в руках. Это человек средних лет, который четко знает, зачем он здесь и всегда помнит о тех, кто остался дома. Он прошел не один бой и потерял не одного друга. Рядом вторая фигура. Это боец помоложе, его лицо устремлено в небо. Кто­то увидит в этом воине мечтателя, а кто­то – человека, который внимательно высматривает в небе смертельные дроны. Чуть позже добавилась еще одна фигура. В промежуток между бетонными арками решено было поставить снайпера­-высокоточника. На лице его маска, и мы не знаем всех героев в лицо. Снайпер стоит немного в сторонке, но всегда защищает страну, семью, людей.

Так случилось, что мы увековечивали память дедов после кровопролитной войны. А сегодня – увековечиваем память их внуков. И все они сражались за Родину.

Монумент планируется установить и открыть в 2026 году в парке Оккервиль, в Кудрове.

Светлана СОЛОНИЦЫНА