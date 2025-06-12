Юрист Хаминский: Заборные войны — как не стать жертвой правовой неразберихи

Слухи о введении с 9 июня 2025 года федерального запрета на глухие заборы между участками не соответствуют действительности. Как разъясняют депутаты Госдумы, никаких новых федеральных законов или штрафов за сплошные ограждения не принималось. Информация о штрафах до 30 тыс. рублей или сносе заборов - по сути, правовой фейк, распространяемый некоторыми СМИ в погоне за сенсацией.

Какие нормы на самом деле регулируют "заборные" правоотношения? "Речь идет о СП 53.13330.2019 для садоводческих товариществ (СНТ), которые рекомендует прозрачные ограждения (1,2-1,8 м) между соседями, но разрешает глухие конструкции при письменном согласии соседа и одобрении правления СНТ. Кроме того, существуют региональные нормы. Например, в Подмосковье высота забора ограничена 2 метрами.

В любом случае демонтаж возможен только по решению суда, если доказано, что забор существенно затеняет участок (более 50% инсоляции), нарушает вентиляцию, выходит за "красные" линии границ участка. При этом понятие "существенное затенение" остается оценочным", - поясняет юрист.

Следует отметить, что возможен конфликт права собственности, с одной стороны, и рекомендаций и уставных положений СНТ, с другой. "Нужно понимать, что уставы товариществ не могут отменять или умалять конституционное право собственности. Если владелец участка не является членом товарищества, требования СНТ к заборам для него необязательны. Попытки администрации СНТ навязать согласование глухих заборов противоречат Гражданскому кодексу: собственник вправе использовать землю по своему усмотрению, если это не нарушает права третьих лиц", - считает юрист

Как избежать конфликтов? "Согласуйте глухой забор с соседом в письменной форме, это снизит риски даже при смене владельца участка или при судебном разбирательстве. Проверьте местные правила. Например, в Москве и области глухие заборы разрешены со стороны улиц, а между участками - только прозрачные конструкции. Не спешите сносить: существующие заборы не требуют срочного демонтажа. Основанием для претензий может служить лишь доказанный ущерб соседу", - уточнил Хаминский.

Чтобы упростить рассмотрение споров с правовой точки зрения, требуется "регуляторная гильотина" - отмена противоречащих норм СП и СНиП, замена их четкими федеральными правилами. Ключевой принцип: баланс между правом на приватность (глухой забор как защита от шума или глаз соседа) и правом на благоприятную среду. "А пока судьбу заборов решают не законы, а соседские договоренности и судебные тяжбы", - констатировал юрист.

Ольга Игнатова

Фото Сергея Михеева, «Российская газета»