О том, кто никогда не предаст

К сожалению, ограничиться одним постоянным «дежурным по выгулу» не удалось: у всех свои дела, работа, дети и внуки. В графике числились мои знакомые, домочадцы и соседи, которых знал мой пес. Мне оставалась роль «медиатора». Буквально на вторые сутки после расставания с собакой, когда я лежала под капельницей, зазвонил телефон. Свободной рукой поднесла его к уху и услышала голос одной из моих знакомых:

– Что мне делать? Он забился под стол на кухне. Я не могу наклоняться, так как у меня с утра давление! – извиняющимся тоном сказала она.

– Не хвастайся, – ответила я, – не у тебя одной. Пойди в мою комнату и возьми из-за шкафа веник. Просто покажи его псу, и он сам выйдет...

Больше подобных инцидентов не было, а через неделю меня привезли домой. С моим диагнозом всем всё было понятно, поэтому особо и не расспрашивали...

Зато про мою собаку я услышала много всего.

«Он у тебя трус, – говорили мне, – из комнаты вообще не выходил и не лаял... А при тебе всегда выходит и всех чужих облаивает».

«А почему он должен выходить, – отвечала я, – если ему некого защищать? Меня же нет!»

«Он у тебя невоспитанный, не слушается команд...»

«Правильно, чихуашки признают хозяином только одного человека, – защищала я своего «приятеля». – Почему он должен подчиняться чужим командам?!»

– Тогда больше не болей или хотя бы не доводи дело до стационара, – таким было общее резюме.

Вот тут в точку. За здоровьем в пожилом возрасте нужно смотреть так, как все автомобилисты следят за состоянием своих автомобилей. Но об этом мы позже поговорим, а сегодня – о домашних животных. Каким образом их присутствие в жизни пожилых сказывается на физическом и душевном состоянии людей?

Начну с общения. Я, например, могу говорить сколько угодно и о чем угодно со своей собакой, и она никогда не скажет мне: «Хватит, ты об этом уже рассказывала на прошлой неделе!» Я могу высказывать свое мнение о политике, о событиях местного значения, и мое животное всегда со мной согласится. Я могу беспокоиться из-за здоровья или поведения своих детей и внуков, и моя собака, которая знает их всех по именам, обязательно поднимет ухо или даже два, посмотрит мне в глаза, разделяя со мной либо тревогу, либо радость.

Каким бы ни были мое давление, настроение или погода за окном, я обязана встать и вывести пса на улицу. Помните ковидные времена и всяческие «фотореплики» относительно того, кто может находиться на улице беспрепятственно? Там, например, была такая фотография: усталый пес лежит на диване, свесив лапы, а подпись гласила: «Устал выгуливать всех соседей из подъезда!» Я, конечно, своего пса в аренду не сдавала, но наши с ним прогулки в ту пору были частыми. Может, это и спасло? Ну, это мое частное мнение.

Вот что говорят специалисты о пользе общения пожилых людей с домашними питомцами.

Американская кардиологическая ассоциация обнаружила, что пожилые люди, владеющие домашними животными, имеют более низкое кровяное давление и испытывают меньшие колебания частоты сердечных сокращений, чем пожилые без домашних животных. Кроме того, регулярное выгуливание собаки позволяет сохранять постоянный вес тела и «не нагуливать» его из-за снизившейся физической подвижности. Уход за животным мотивирует пожилого человека поддерживать активность, больше двигаться, а это в свою очередь повышает самооценку.

Если же всё-таки случился сердечный приступ, присутствие в доме собаки или кошки улучшает показатели выздоровления. Еще одно исследование показало, что пожилым людям – владельцам собак или кошек – после операции для восстановления требуется значительно меньше обезболивающих, так как этому помогает эндорфин (гормон счастья), вырабатывающийся в изобилии при общении с любимым питомцем.

Забота о животных отодвигает на более дальний срок ухудшение памяти и когнитивные проблемы. Если вы забыли накормить кота, он вам об этом громко напомнит. Если пропустили выгул собаки, она принесет вам в руки поводок и ошейник. Если человеку есть кому пожаловаться, проговорить свои чувства (пусть даже молчаливому псу или кошке), это значительно облегчает негативные эмоции и помогает сбросить напряжение. Причем чем дольше питомец живет в доме, тем более заметна разница в когнитивных функциях их хозяев и одиноких людей. Появились даже термины «терапия домашними животными», «животное, оказывающее терапевтическую или эмоциональную поддержку».

Есть факты и по социализации. Например, собаки оказались отличными помощниками для создания новых дружеских отношений и разговоров с другими людьми вне дома.

Но не всё так розово-безоблачно. Животное – это не таблетка, которую можно принять и забыть до следующего раза. Оно требует постоянного внимания, дрессуры, осмотров ветеринара и прививок. И не каждый «возжелавший» срочно поправить свой эмоциональный фон способен к общению с животными. Особенно это касается собак. Если вы человек неорганизованный, с часто меняющимся настроением, то пребывание рядом с вами для собаки будет пыткой. Если у вас ограниченная подвижность, вы быстро утомляетесь от прогулок, то тогда для вас собака может стать угрозой: к примеру, резко дернуть поводок, тем самым нарушив ваше равновесие и подвергнуть риску падения или вывиху руки или ноги... Это опасно для пожилых людей с хрупкими костями и слабым балансом. Опять же, у кого-то может быть аллергия на шерсть.

Поэтому решение о «внедрении» животного в семью должно приниматься всеми домочадцами.

Если же человек очень слаб или ослаблен, он может быть кандидатом на приобретение специально обученной собаки, которая поможет ему функционировать как дома, так и во время прогулок. Но это очень дорогое удовольствие.

Если всё же вы решились взять в дом животное, то щенка или котенка лучше не брать, так как на их воспитание нужны силы и время. Кроме того, энергии у них через край, и вы можете за ними просто не успевать. Наверное, лучше иметь дело с уже взрослым животным, знающим команды. Как вариант – из приюта, но тут нужно учитывать, что психика животного «повреждена» и сначала вам нужно будет ему помочь забыть о людском предательстве, а уж потом оно вам вернет вашу заботу сторицей.

Понятное дело, что далеко не все любят животных, поэтому и способов помощи пожилым людям разработано очень много. О них – в следующий раз. А если вы сами захотите рассказать о себе или ваших знакомых или предложить тему для обсуждения, пишите комментарий в моей группе «К русскому языку – с уважением»: https://vk.com/club205590990

Ирина Владимирова