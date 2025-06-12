Тигран Осипян – победитель по панкратиону

В спортивном центре «Олимп» собралось более сотни спортсменов из Псковской и Ленинградской областей, а также Санкт-Петербурга.

Участие в соревнованиях принял Тигран Осипян из гатчинского клуба единоборств ЯРС. Все бои Тигран завершил досрочно, показав высокий уровень подготовки. По итогам турнира он занял первое место. Поздравляем спортсмена и его тренера Дениса Абрамова.