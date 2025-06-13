«Мои сыновья – герои!»

Двое сыновей жителя Гатчинского округа Андрея Николаевича Иванова ушли на СВО по своему собственному решению. Один из них – Игорь Зорин – геройски погиб во время боевых действий в феврале 2023 года. Младший сын, Никита, служит на Волчанском направлении.

Это обычная, казалось бы, история обычной семьи, в которой было всё: любовь и разлука, радости и печали. Рождение сыновей в семье Андрея Иванова и Ирины Зориной пришлось на трудные девяностые годы. Игорь родился 20 июля 1996 года, а два года спустя, в 1998 году, на свет появился Никита. Шли годы. В 2010 году у них родилась сестренка Ксения, а спустя еще пять лет семья осталась без мамы... Андрей Николаевич отправил дочь в первый класс, а спустя несколько лет переехал с ней из Гатчины в деревню Остров Гатчинского района, где они поселились в старом семейном доме.

Братья росли, учились, мужали. После окончания школы оба отслужили в армии: Игорь – в

войсках радиоэлектронной борьбы (РЭБ), где получил профессию, связанную с электроникой; Никита – в железнодорожных войсках. После возвращения из армии каждый занимался своим делом.

Игорь строил свою собственную жизнь: работал, женился. Но наступил февраль 2022 года, и уже в марте он вместе со своим другом принял решение идти на фронт добровольцем.

- Поначалу я ничего не знал: Игорь не сказал мне, что подписывает контракт, – рассказывает Андрей Николаевич. - Сын позвонил уже из Луги, из войсковой части. Сказал: «Не сердись, как я могу отказаться, если мы с ребятами уже всё обсудили и решили...»

После подготовки Игоря отправили на Купянское направление, в составе штурмовых отрядов Западной группировки

войск. «Архитектор» – таким был его позывной, и в этом был отголосок мирного времени. Еще в школе Игорь мечтал о профессии повара, прекрасно готовил, виртуозно составляя блюда. Но судьба распорядилась иначе...

- Мы постоянно были с ним на связи, переписывались каждый день, – говорит Андрей Николаевич. - На Новый год созвонились. Всё было нормально, у Игоря было хорошее настроение. Он был уверен в нашей победе. В конце февраля его должны были отпустить в отпуск в Белгород, где он уже договорился встретиться с женой. У них были куплены билеты на поезд... В феврале Игорь перестал выходить на связь. У меня появилось нехорошее предчувствие. Я пытался связаться с его друзьями, звонил в военкомат, в войсковую часть – либо не отвечали, либо говорили: «В списках никаких не числится, значит, скоро выйдет на связь». Две недели ожидания... Потом позвонил Никита и сказал, что с ним связался кто-то из друзей Игоря и сообщил о его гибели. И это уже была достоверная информация...

Игорь Андреевич Зорин погиб 20 февраля 2023 года под поселком Ольшаны в результате прилета снаряда – за три дня до долгожданного отпуска. Ему было 26 лет. Его похоронили на старом кладбище в деревне Остров, и он стал первым героем СВО, который обрел здесь покой. За мужество и героизм, проявленные в ходе выполнения задач специальной военной операции, Игорь Зорин был награжден орденом Мужества (посмертно).

После гибели Игоря в Гатчине, в микрорайоне «Аэродром», ко Дню Великой Победы появился баннер с его фотографией. Об этом Андрей Николаевич узнал от своих друзей. Когда пришло время снимать баннер, попросил его для себя. Теперь большая фотография сына висит на стене его дома в Острове.

- Игорь был очень самостоятельным, – рассказывает Андрей Иванов. - Рано ушел из дома, чтобы зарабатывать самому. Он очень хотел свой дом в деревне. Наш старый дом сгорел, и мы некоторое время жили в бытовке. Я построил дом в деревне Остров, но сын его уже не увидел. Поэтому я перевез баннер с его фотографией домой, и сын как будто здесь, в доме, о котором он мечтал. Он – здесь... Конечно, больно и тяжело. Но я знаю одно – мой сын был героем. Жалею только, что упустил время, что мало был с ним. Как только стали складываться у нас настоящие отношения, случилась эта история... Этот груз на мне будет теперь всегда.

Спустя полгода после гибели Игоря в отпуск приехали его боевые друзья. Конечно, встретились с его отцом и братом.

- Разговаривали, поминали... – говорит Андрей Николаевич. - Во время этой встречи Никита сказал: «Я, наверное, тоже с вами поеду». Ребята пытались его отговорить, но...

Младший сын Андрея Николаевича, Никита Зорин, ушел на фронт в октябре 2023 года. Сначала служил в разведывательно-штурмовой бригаде группы войск «Север» у Волчанска, потом – в штурмовом взводе БПЛА. Позывной Никиты напоминает о родной земле – «Питер».

В новом деревенском доме Андрей Николаевич обустроил небольшой памятный уголок: строевая фуражка Игоря, орден Мужества, благодарственные письма отцу героя от администрации Гатчинского округа. Здесь же лежит военная бейсболка Никиты, которую он подарил сестре Ксении.

- Когда началась специальная военная операция, я поначалу не очень следил за новостями с фронта, – говорит Андрей Николаевич. - Конечно, все мы тогда надеялись, что всё закончится быстро, но... После того как туда ушел Игорь, я начал разбираться всерьез, что вообще происходит, что правда, а что нет. Раньше часто приходилось спорить о том, нужно ли было начинать СВО. Я считаю, это было нужно. Особенно трудно слушать, когда говорят: «Я бы своего сына на СВО не отправил», «Я сделаю всё, чтобы он туда не пошел». Но... Моих детей на фронт никто не отправлял – это было их осознанное решение. А прятать своих сыновей, когда другие ребята гибнут, защищая нас, - это неправильно. Кому-то нужно делать эту работу. Это ведь тоже работа – тяжелая, трудная, часто смертельная, но работа... Встать утром, сварить себе кофе, приготовить завтрак – это дорогого стоит, если не забывать, что в этот момент кто-то из пацанов не может этого сделать... Жду одного – нашей победы и возвращения всех ребят домой.

Юлия Лысанюк