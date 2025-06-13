Пламя на дачном участке
Недавний пожар в поселке Пудость Гатчинского округа, привлек внимание местных жителей и служб экстренного реагирования. Этот инцидент стал напоминанием о важности соблюдения мер безопасности на дачных участках, особенно в условиях повышенной пожарной опасности.
Список мер безопасности на дачном участке для предотвращения пожара:
1. Правильное размещение строений: Соблюдайте безопасное расстояние между постройками и создавайте противопожарные разрывы (очищенные участки земли).
2. Использование огнестойких материалов: При строительстве и отделке используйте негорючие материалы для снижения риска возгорания.
3. Обеспечение исправности электропроводки: Регулярно проверяйте электропроводку и избегайте перегрузок сети, используя качественные электроустановочные изделия.
4. Правильное хранение горючих материалов: Храните горючие жидкости в герметичных емкостях вдали от источников тепла и не оставляйте их на открытых участках.
5. Наличие средств пожаротушения: Имейте под рукой исправные огнетушители и ведра с песком для экстренного тушения небольших возгораний.
ОНД и ПР Гатчинского округа