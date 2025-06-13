Пламя на дачном участке

Список мер безопасности на дачном участке для предотвращения пожара:

1. Правильное размещение строений: Соблюдайте безопасное расстояние между постройками и создавайте противопожарные разрывы (очищенные участки земли).

2. Использование огнестойких материалов: При строительстве и отделке используйте негорючие материалы для снижения риска возгорания.

3. Обеспечение исправности электропроводки: Регулярно проверяйте электропроводку и избегайте перегрузок сети, используя качественные электроустановочные изделия.

4. Правильное хранение горючих материалов: Храните горючие жидкости в герметичных емкостях вдали от источников тепла и не оставляйте их на открытых участках.

5. Наличие средств пожаротушения: Имейте под рукой исправные огнетушители и ведра с песком для экстренного тушения небольших возгораний.

ОНД и ПР Гатчинского округа