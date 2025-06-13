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Пламя на дачном участке

Недавний пожар в поселке Пудость Гатчинского округа, привлек внимание местных жителей и служб экстренного реагирования. Этот инцидент стал напоминанием о важности соблюдения мер безопасности на дачных участках, особенно в условиях повышенной пожарной опасности.

Рубрики:  Происшествия

Список мер безопасности на дачном участке для предотвращения пожара: 

1. Правильное размещение строений: Соблюдайте безопасное расстояние между постройками и создавайте противопожарные разрывы (очищенные участки земли). 

2. Использование огнестойких материалов: При строительстве и отделке используйте негорючие материалы для снижения риска возгорания. 

3. Обеспечение исправности электропроводки: Регулярно проверяйте электропроводку и избегайте перегрузок сети, используя качественные электроустановочные изделия. 

4. Правильное хранение горючих материалов: Храните горючие жидкости в герметичных емкостях вдали от источников тепла и не оставляйте их на открытых участках. 

5. Наличие средств пожаротушения: Имейте под рукой исправные огнетушители и ведра с песком для экстренного тушения небольших возгораний.

ОНД и ПР Гатчинского округа