Гатчинский дворец: что нового?

Год Чайковского в ГМЗ «Гатчина»

Как рассказал Василий Панкратов, 2025 год в ГМЗ «Гатчина» объявлен Годом Чайковского в связи с 185-летним юбилеем великого композитора.

- Я очень радуюсь тому, что у нас, в нашем Дворце и парке, постоянно звучит музыка, – говорит Василий Юрьевич. - И в этом году, в связи с юбилеем Чайковского, это будет особенно заметно. Год Чайковского мы проводим совместно с Санкт-Петербургской филармонией, поэтому все наши выставочные мероприятия будут сопровождаться музыкальными событиями.

Главным событием года станет выставка, посвященная взаимоотношениям Петра Ильича Чайковского и императора Александра III.

- Уверен, эта выставка будет очень интересной, – говорит Василий Панкратов. - Александр III не просто любил музыку Чайковского. Мало кто знает, что император покровительствовал композитору, как и многим другим творческим людям. Он поддерживал Чайковского материально, настаивал на его постановках в петербургских театрах, защищал от нападок. Вопреки распространенному мнению, Александр III был человеком, очень тонко чувствующим искусство и музыку. Он оказал огромное влияние на развитие нашего национального искусства. Благодаря его поддержке в России было открыто огромное количество музеев, включая Русский музей.

Открытие Оружейной галереи

Среди ближайших главных событий года – открытие Оружейной галереи в Арсенальном каре дворца, которое состоится 17 июня.

- Гатчинский дворец изначально славился своей коллекцией оружия, и мы гордимся этим, - напомнил Василий Панкратов. - У нас самая крупная коллекция исторического охотничьего оружия в России еще со времен графа Орлова, который начал его коллекционировать. Начиная с 1820-х годов, эта коллекция размещалась в Оружейной галерее дворца. 17 июня мы открываем это пространство с обновленной экспозицией оружия. Там представлено много новых экспонатов, которые раньше не показывались. Открытие Оружейной галереи – очень интересное и значимое для нас событие.

«Ночь музыки»-2025

Летний сезон в ГМЗ «Гатчина», как всегда, будет наполнен мероприятиями на открытом воздухе. В этом году нас опять ждет легендарный фестиваль «Ночь музыки в Гатчине», который пройдет в ночь с 19 на 20 июля.

Как напомнил Василий Панкратов, впервые этот фестиваль прошел в Гатчине в 2010 году, став не только ярчайшим праздником для гатчинцев и гостей города, но и музыкальной визитной карточкой Гатчины.

- «Ночь музыки» всегда была очень популярна, – говорит Василий Юрьевич. - На фестиваль в Гатчину приезжало множество людей: их количество доходило до 40 тысяч за ночь! В последние годы в связи с пандемией, а потом и дальнейшими известными событиями мы были вынуждены приостановить наш фестиваль. Этого праздника не было целых четыре года, и все его очень ждут. В этом году мы возвращаемся к «Ночи музыки», и главная наша задача заключается в том, чтобы заново выстроить фестиваль на Белом озере.

В этом году «Ночь музыки» будет посвящена сразу четырем знаменательным датам: 185-летию со дня рождения П.И. Чайковского, 100-летию со дня рождения Вениамина Баснера, 80-летию Великой Победы и 40-летию со дня открытия Гатчинского дворца для посетителей.

Как рассказал художественный руководитель фестиваля «Ночь музыки в Гатчине», профессор Юрий Серов, в центре фестиваля, конечно же, будет музыка Петра Ильича Чайковского.

- Нет музыки, более отвечающей сердцу русского человека, чем музыка Чайковского, – отметил Юрий Эдуардович. - Интересно, что самый первый фестиваль, прошедший в 2010 году, был целиком посвящен творчеству Чайковского – с него всё и начиналось. И мне, как потомственному музыканту, очень приятно, что русская музыка в самых высоких своих проявлениях будет опять звучать на природе, на фоне величественного Гатчинского дворца и парка, которые возрождаются невероятными темпами. Понятно, сколько усилий приходится в это вкладывать, но за эти 15 лет всё вокруг изменилось до неузнаваемости, и музыка здесь звучит ярче с каждым годом.

Классические произведения Чайковского на этот раз будут звучать в разных форматах. Среди исполнителей – Губернаторский симфонический оркестр под управлением Антона Лубченко, Концертный хор Петербургского института культуры, Молодежный симфонический оркестр имени М.П. Мусоргского. Впервые будут сыграны джазовые импровизации на тему «Времен года» Чайковского в исполнении ансамбля Андрея Зимовца – замечательного музыканта из Джазовой филармонии, преподавателя инструментального джаза в высших учебных заведениях Петербурга.

«Ночь музыки» завершит программа, посвященная легендарному ленинградскому композитору Вениамину Баснеру, автору музыки к сотням кинофильмов и десяткам знаковых песен, любимых всей страной. Среди них – знаменитые песни военной поры. Как рассказал Юрий Серов, эта программа уже звучала с большим успехом в Большом зале филармонии 27 января, в день полного снятия блокады Ленинграда.

Помимо «Ночи музыки» на территории Гатчинского парка 26 июля состоится Второй фестиваль этномузыки «Березовый домик», который вызвал большой интерес в прошлом году. В этом году он будет однодневным и сконцентрированным исключительно на музыке.

Также ждем в Дворцовом парке уже полюбившиеся многим ежегодные «Джазовые выходные» и фестиваль «Ночь света», который традиционно пройдет в последние дни августа.

Реставрационные работы

Этот год действительно богат на события, но самой главной своей заботой директор ГМЗ «Гатчина» считает продолжающуюся реставрацию помещений Гатчинского дворца.

- Задачи и объемы у нас по-прежнему большие, – говорит Василий Панкратов. - Мы закончили реставрацию Китайской галереи. Она занимает две трети помещений бельэтажа в Арсенальном каре. Огромная галерея, очень красивая, но мы пока не можем ее открыть, потому что сначала ее нужно музеефицировать, заполнить экспонатами, которых у нас, к сожалению, не так много.

На финишную прямую выходит реставрация комнат Павла I. Как надеется директор ГМЗ «Гатчина», они будут открыты во всей своей красе в следующем году, когда Гатчинский дворец будет отмечать свое 260-летие.

- Одновременно продолжаются работы в комнатах

Александра III – это почти все помещения под Китайской галереей, а также комнаты за ней на втором этаже, где были приемные императора, – рассказал Василий Панкратов. - Начаты работы в комнатах Александры Федоровны, супруги Николая I, располагавшиеся за его покоями.

Есть большая надежда, что в Дворцовом парке к концу этого года будет закончена реставрация Горбатого моста.

- Это самая главная моя радость, потому что этот мост является символом Гатчинского парка, – признался Василий Юрьевич. - Он был разрушен во время Великой Отечественной

войны. Его реставрировали после этого два раза, но он снова подвергался разрушению со стороны вандалов. Сейчас идет серьезная научная реставрация Горбатого моста, и я надеюсь, что скоро мы вернем его уже навсегда в парковый обзор.

Юлия Лысанюк

Фото: Ольга Фирсова, Интерфакс