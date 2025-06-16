В Гатчине благоустраивают территорию у «Березовых ворот»

Общественное пространство «Берёзовые ворота» - победитель всероссийского голосования в рамках национального проекта «Жильё и городская среда». Здесь благоустройство стартовало в начале апреля, и уже видны результаты. Срок окончания работ – 1 сентября.

На традиционном выездном аппарате глава администрации Гатчинского округа Людмила Нещадим проверила ход ремонтных работ.

- Объект не вызывает никаких опасений, но некоторые нюансы стоит учесть. Например, привести в порядок заборы со стороны парка и ЗАГСа, чтобы гармонично вписать в общую концепцию, - отметила Людмила Нещадим.