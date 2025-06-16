В Ленобласти число предпрофессиональных классов удвоится

«Профориентации – абсолютная поддержка, надо просчитать все наши расходы, чтобы ежегодно мы открывали аграрные, инженерные, педагогические, медицинские, предпринимательские, химико-биологические, судостроительные, кадетские классы, потому что это очень важно, так мы закладываем будущее наших детей, которые должны оставаться в нашем регионе», – отметил губернатор.

На данный момент создано 150 профильных предпрофессиональных классов разной направленности и ещё 182 класса планируется открыть в 2025-2026 учебном году.

Также по аналогии с федеральным проектом «Профессионалистет» в 2024 году в Ленинградской области стартовал региональный проект «Профессионалитет. Регион 47». Победители 2025 года, получившие грант в размере 20 млн руб. на создание уникальных пространств в учебных заведениях: Сланцевский индустриальный техникум, Лужский агропромышленный техникум, Техникум водного транспорта, Всеволожский агропромышленный техникум, Тихвинский промышленно-технологический техникум.