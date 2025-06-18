Ответственный бизнес инвестирует в производство и поддерживает социальные инициативы

Соглашение о широкой сфере сотрудничества Александр Дрозденко в ходе ПМЭФ-2025 подписал с генеральным директором «Систэм Электрик» Алексеем Кашаевым.

«В компании «Систэм Электрик» понимают, что социальная ответственность укрепляет бизнес, делает его привлекательнее, помогает создавать вокруг позитивную обстановку — работать в условиях социальной стабильности всегда легче и эффективнее. Желаю, чтобы результат сегодняшних инвестиций превзошел ожидания и способствовал повышению качества жизни в регионе», — прокомментировал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Инвестиции в проект расширения производственных мощностей в 2024-2026 годах возрастут до более чем 300 млн рублей, будет создано 40 дополнительных рабочих мест.

СЭЗЭМ – завод по производству и импортозамещению электротехнического оборудования среднего и низкого напряжения в Коммунаре Ленинградской области. С 2010 года СЭЗЭМ производит элегазовые моноблоки для российских электросетевых организаций и объектов городской инфраструктуры. На предприятии применяются современные технологии: роботизированная сварка, автоматизированные процессы тестирования, сборочные системы под контролем продвинутых цифровых инструментов управления производством и другие инструменты.

Ячейки RME производства СЭЗЭМ стали первым устройством, которое локализовала «Систэм Электрик». Электромоноблоки используются в трансформаторных подстанциях жилого сектора и крупнейших промышленных объектов России, в том числе инфраструктуре лидеров электросетевого комплекса, ТЭК, металлургии и химической промышленности. По всей стране установлено более 100 000 таких устройств.

В 2024 году в рамках стратегии по локализации ключевых продуктов на заводе «СЭЗЭМ» началось производство низковольтных воздушных автоматических выключателей SystemePact ACB. Они предназначены для энергетики и отраслей промышленности, предъявляющих повышенные требования к надежности оборудования.