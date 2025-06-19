1 из 100 россиян попадается на «удочку» телефонных мошенников

В прошлом году Сбер спас 300 млрд рублей, которые клиенты банка хотели перевести мошенникам. В этом году цифра спасённых средств будет на 50% больше. Об этом заявил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов на собственной сессии Сбера «Телефонные мошенники: сколько можно?»

Как подчеркнул Станислав Кузнецов, служба кибербезопасности Сбера детально изучает все случаи телефонного мошенничества. В библиотеке банка «Схемы мошенничества» собрано уже более 200 схем. Они разные, но строятся на одном принципе: мошенники психологически воздействуют на жертву, запугивают, вводят в стрессовое состояние. И в этот момент появляется единственный «спаситель», который якобы предлагает выход из сложной ситуации ― перевести деньги на «безопасный» счёт.

«Сейчас преступники используют два-три захода и становятся более гибкими в сценариях. Первый раз звонят человеку с какой-то актуальной жизненной схемой: запись в поликлинику, замена домофона, доставка посылки. Сначала создаётся доверительная атмосфера, чтобы человек продолжил разговор, а уже потом начинаются запугивания, угрозы и в итоге ― появление «спасителя», которому люди под психологическим давлением начинают верить», - сказал Станислав Кузнецов.

По словам спикера, 30% россиян обычно не берут трубку, когда им звонят с незнакомого номера. 70% отвечают. Из них 40% сразу кладут трубку, когда слышат незнакомый голос, 15% начинают «играть» с мошенником (иногда эта игра заканчивается не в их пользу). Но 5% человек доверяют мошенникам, и 1% из них всё-таки отдают свои деньги.

«С 1 сентября этого года вступит в силу новый закон, который позволит банкам не выдавать деньги клиентам, которые находятся под психологическим воздействием злоумышленников. Этот "холодный период" в том числе поможет нашим сотрудникам в отделениях защитить россиян от мошенников. Благодаря этому по итогам 2024 года мы спасли 300 млрд рублей наших клиентов. В этом году мошенники действуют активнее, поэтому цифра спасённых средств будет на 50% больше. Благодаря действию нового закона и нашим технологиям к концу года мы будем предотвращать 100% кибермошенничества», - уверен Станислав Кузнецов.

Как отметил спикер, раньше была проблема подмены номеров. Сейчас она решена. Но появилась другая. Мошенники звонят с территории Украины, но используют российские номера. Обзвоны идут через SIM-Box и облачные АТС. «Большая четвёрка» операторов связи ввела жёсткие нормы в этой сфере. Но на региональном уровне работает ещё почти 600 операторов, услугами которых пользуются преступники. Значит, надо вводить лицензирование этих устройств и уголовную ответственность за незаконное «приземление» таких мошеннических звонков.

Станислав Кузнецов также отметил проблему дропперства и участия в передаче денег мошенникам молодёжи:

«Деньги уходят в сторону мошенников в основном по каналам дропперов, но уходят им всё-таки чаще в биткоинах и цифровой валюте. Когда рубли превращаются легально, к сожалению, на действующих криптобиржах в биткоины или иные цифровые деньги, и обналичиваются в любой другой цифровой валюте. Сегодня такие переводы достигают примерно около 1 млрд рублей в день. Иногда в дроп-цепочке участвует 20-30 человек, чтобы замести следы, и те же подростки не всегда знают, что они участвуют в преступной схеме. Всё чаще для вовлечения молодежи в дропперство используются онлайн-игры, перевод денег на виртуальные кошельки, в цифровую валюту. Одна из последних популярных схем: предлагают сдать свой аккаунт в соцсети в аренду».

Новые вызовы в борьбе с кибермошенничеством, по словам спикера, — это дипфейки и подделка голосовых сообщений. Скоро мошенники научатся стирать языковые барьеры: преступник будет на одном языке что-то говорить жертве, а она будет слышать его на своём родном. Граждане государств, которые слишком поздно начнут реагировать, будут в большей опасности.

«Чтобы остановить кибермошенничество, надо вкладываться в развитие цифровых технологий и искусственного интеллекта для защиты граждан. Во-вторых, менять скорость принятия решения, в том числе законодательных инициатив в этой сфере. И, в-третьих, объединять усилия силовых ведомств, государства и бизнеса. Только вместе мы сможем переломить ситуацию в борьбе с телефонным мошенничеством», - резюмировал Станислав Кузнецов.

В дискуссии также приняли участие председатель комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский, заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) Герман Негляд, заместитель Министра внутренних дел РФ Игорь Зубов и заместитель начальника следственного департамента Министерства внутренних дел РФ Данил Филиппов.