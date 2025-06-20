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Котельная №10 в Гатчине закрывается на плановый ремонт с 23 июня. Горячая вода - всё

ООО «Тепловые сети» г. Гатчины сообщают, что в связи с ремонтными работами на котельной № 10 с 23 июня 2025г. с 09.00 до 06 июля 2025г. до окончания работ, будет прекращена подача горячего водоснабжения по следующим адресам:

Рубрики:  ЖКХ

г. Гатчина, микрорайоны Аэродром и Мариенбург. 

Также ООО «Тепловые сети» г. Гатчины сообщают, что в связи с ремонтными работами на теплотрассе 23 июня 2025г. с 09.00 до окончания работ будет прекращена подача горячего водоснабжения по следующим адресам:

г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 18, 18а, 20.