Котельная №10 в Гатчине закрывается на плановый ремонт с 23 июня. Горячая вода - всё
ООО «Тепловые сети» г. Гатчины сообщают, что в связи с ремонтными работами на котельной № 10 с 23 июня 2025г. с 09.00 до 06 июля 2025г. до окончания работ, будет прекращена подача горячего водоснабжения по следующим адресам:
Рубрики: ЖКХ
г. Гатчина, микрорайоны Аэродром и Мариенбург.
Также ООО «Тепловые сети» г. Гатчины сообщают, что в связи с ремонтными работами на теплотрассе 23 июня 2025г. с 09.00 до окончания работ будет прекращена подача горячего водоснабжения по следующим адресам:
г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 18, 18а, 20.
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